La Comisión X de la RPD apoya a Prabowo en la enseñanza del portugués en las escuelas, pero…

Jacarta – Vicepresidente Comisión X RPD RI La facción del PKB, Lalu Hadrian Irfani, respondió positivamente a las medidas del gobierno para enriquecer la competencia en lenguas extranjeras de los estudiantes indonesios a través de planes de enseñanza. idioma portugues De escuela.

«Ciertamente acogemos con satisfacción todos los esfuerzos del gobierno para enriquecer la competencia en lenguas extranjeras de los estudiantes indonesios», dijo Lalu en su declaración del viernes 24 de octubre de 2025.

Aun así, destacó la importancia de garantizar que la enseñanza del portugués, como otras lenguas extranjeras, tenga una base clara, tanto en términos de beneficios estratégicos, relaciones diplomáticas y relevancia para las necesidades futuras de los estudiantes.

«Esperamos que el Ministerio de Educación también realice un estudio sobre el potencial de colaboración con países de habla portuguesa, como Brasil, Portugal y Timor Leste, así como el impacto de su implementación en un plan de estudios ya de por sí muy ocupado», dijo.

Según Lalu Hadrian, las políticas de educación en lenguas extranjeras deben diseñarse con una planificación cuidadosa para poder fortalecer la competitividad global de los estudiantes indonesios sin ignorar las lenguas indonesias y regionales como identidades nacionales.

«En principio, apoyamos políticas educativas que fortalezcan la competitividad global de los estudiantes indonesios, siempre y cuando se lleven a cabo con una planificación cuidadosa y mantengan la prioridad de las lenguas indonesias y regionales como identidad nacional», subrayó.

El presidente de NTB PKB DPW también expresó su pleno apoyo a las medidas y planes del presidente. Prabowo Subianto en la ampliación de la enseñanza de lenguas extranjeras en las escuelas.

«En principio, apoyamos realmente los pasos y planes del Presidente Prabowo Subianto. El Ministro de Educación y Tecnología y el Ministro de Educación Básica deben traducir inmediatamente la decisión del Presidente para que pueda aplicarse inmediatamente en las escuelas», concluyó.

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto ordenó que el portugués se incluyera en el material didáctico de las escuelas. Así lo transmitió Prabowo al recibir la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio Merdeka, el jueves 23 de octubre de 2025.

«Como prueba de que consideramos muy importante a Brasil, el portugués se convertirá en una de las lenguas prioritarias para las disciplinas educativas indonesias», afirmó Prabowo.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria formularán material sobre las lecciones de lengua portuguesa. Las clases de portugués se consideran importantes como forma de fortalecer las relaciones diplomáticas de Indonesia con Brasil, que utiliza este idioma oficial.