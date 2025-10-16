La Comisión para la Erradicación de la Corrupción sigue exigiendo a los directores de empresas extranjeras que denuncien a LHKPN, que sigue siendo investigada por corrupción

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) garantizar que aún puedan investigar a ciudadanos extranjeros (Hacer) que fueron nombrados en el departamento Directores estatales si comete un acto criminal de corrupción.

«Por supuesto, si hay acusaciones de fraude (trampas, rojo), acusaciones de actos criminales de corrupción, entonces el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía puede manejarlo», dijo el portavoz de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Budi explicó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) puede manejar actos criminales de corrupción que involucran a ciudadanos extranjeros (WNA). BUMNO gestiona las finanzas estatales y su dirección también tiene el estatus de administrador estatal.

«Por ley, esta empresa estatal también gestiona las finanzas del Estado y los órganos que la componen son administradores del Estado», subrayó.

El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) también sigue exigiendo a los extranjeros que se desempeñan como directores de empresas estatales que presenten el Informe de activos de los administradores estatales (LHKPN). «Por supuesto, esto (la política de que los extranjeros se conviertan en directores estatales, rojo) tiene consecuencias para la obligación de informar a LHKPN», dijo Budi

Budi explicó que, en principio, todo administrador estatal tiene la obligación de declarar sus bienes o activos en la LHKPN, por lo que los extranjeros que son directores de empresas estatales también deben hacerlo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto, en un diálogo con el líder principal de Forbes Media Group, Steve Forbes, en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025, reveló que las empresas estatales actualmente podrían estar dirigidas por extranjeros.

«He cambiado las regulaciones. Ahora los expatriados, los no indonesios, pueden liderar nuestras empresas estatales», dijo Prabowo.

Prabowo incluso dijo que había hablado con la dirección. Danantaray da la bienvenida a la búsqueda de extranjeros talentosos que puedan liderar empresas estatales con estándares comerciales internacionales. «Se puede buscar a la mejor gente, al mejor talento», afirmó.

Mientras tanto, PT Garuda Indonesia (Persero) ha nombrado a dos extranjeros como directores, a saber, el Director de Finanzas y Gestión de Riesgos, Balagopal Kunduvara, y el Director de Transformación, Neil Raymond Mills.

Su nombramiento se basó en la decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (EGMS) del 15 de octubre de 2025. Balagoval Kunduvara se desempeñó recientemente como Vicepresidente Divisional de Servicios Financieros en Singapore Airlines en 2021-2025.

Mientras tanto, Neil Raymond se desempeñó recientemente como consultor de aviación en NM Aviation Limited en 2022-2025, y director de adquisiciones y jefe de transformación en Scandinavian Airlines en 2024-2025.