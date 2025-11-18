La Comisión para la Erradicación de la Corrupción niega el caso de corrupción en el intercambio de Google Cloud por petróleo crudo

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) declaró que no habría cambios en el manejo de casos de presunta corrupción relacionados con la contratación Nube de Google en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología por un caso de presunta corrupción en adquisiciones petróleo crudo por Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) o PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES).

«No existe un plazo real para el intercambio. Esto se debe simplemente al proceso», dijo el martes el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en Bogor Regency, Java Occidental.

Presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto

Setyo hizo esta declaración en respuesta a la entrega del caso Google Cloud por parte del KPK a la Fiscalía General, y la entrega del caso de adquisición de petróleo crudo por Ministro de justicia al KPK.

Explicó además que el caso de adquisición de petróleo crudo fue manejado por el KPK desde el principio, por lo que luego sería manejado por el KPK.

Mientras tanto, el caso de Google Cloud fue entregado porque la Fiscalía General ya había nombrado al sospechoso.

«Sí, no es un intercambio, pero por la construcción del caso, luego por el tempus, todo tuvo que ser entregado. Sí, eso es lo que pasó», explicó.

Anteriormente, el 18 de noviembre de 2025, Setyo dijo que KPK entregaría el manejo del caso Google Cloud a la Fiscalía General.

En la misma fecha, dijo que la Fiscalía General delegó el manejo de los casos de adquisición de petróleo crudo en la Comisión para Erradicación de la Corrupción. (Hormiga)