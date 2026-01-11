La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) califica el caso de soborno de reducción de impuestos OTT como un ejemplo de fuga de ingresos estatales a la que aludió Prabowo

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) mirando casos de gestión impuesto PT Wanatiara Persada (WP) es un ejemplo de fuga ingresos estatales a lo que se refirió el presidente Prabowo Subianto en su libro titulado «La paradoja de Indonesia y su solución».

«Quizás si todos leen, el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, ha declarado en su libro que hay una fuga en los recibos o ingresos. Uno de los ingresos que se filtra son los impuestos. Entonces, antes de ingresar al tesoro estatal, luego se filtra aquí», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta. Domingo.

Adjunto interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción Asep Guntur Rahayu Foto : Captura de pantalla de YouTube de RI KPK

Luego examinó el caso o las acusaciones de procesamiento de impuestos de PT Wanatiara Persada. soborno relacionado con auditorías fiscales dentro de la Oficina del Servicio Fiscal Intermedio del Norte de Yakarta en la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas para el período 2021-2026, lo que es perjudicial para la nación indonesia.

«¿Por qué? Porque el Estado no puede utilizar el presupuesto de forma óptima porque la entrada tiene fugas desde el principio», dijo.

Además, dijo, los impuestos son la columna vertebral de los ingresos estatales para apoyar el desarrollo nacional y financiar diversos servicios públicos.

Aparte de eso, dijo, el sector minero es uno de los mayores contribuyentes a los ingresos estatales, tanto a través del impuesto sobre la renta (PPh) como del impuesto sobre la tierra y la construcción (PBB).

«Por lo tanto, un acuerdo malicioso para reducir los impuestos que deberían pagarse al erario estatal es un acto criminal de corrupción que no sólo causa pérdidas estatales a gran escala, sino que también perjudica la justicia fiscal», afirmó.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo su primera operación encubierta (OTT) en 2026, del 9 al 10 de enero de 2026, y arrestó a ocho personas.

El 9 de enero de 2026, el KPK declaró que el OTT estaba relacionado con supuestos acuerdos fiscales en el sector minero.

El 11 de enero de 2026, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción nombró a cinco personas como sospechosas en la OTT. Estos son el Jefe del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Dwi Budi (DWB), el Jefe de la Sección de Supervisión y Consulta del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Agus Syaifudin (AGS), el Equipo de Evaluación del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Askob Bahtiar (ASB), el consultor fiscal Abdul Kadim Sahbudin (ABD) y el personal de PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY). (Hormiga)