La Comisión para la Erradicación de la Corrupción extiende la detención de Immanuel Ebenezer por 30 días

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) prorrogar el período de detención del ex viceministro de Recursos Humanos, Immanuel Ebenezer alias Noel en el caso de presunta extorsión de la certificación de seguridad y salud en el trabajo (K3) por los próximos 30 días.

Lea también: ¡En armas! Mahfud MD dice que hay un margen de beneficio en el proyecto del tren rápido Whoosh, responde KPK



«La segunda extensión es para los próximos 30 días», dijo a los periodistas el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, el viernes 17 de octubre de 2025.

Budi explicó que el período de detención de Noel se extendió por segunda vez hasta el 18 de noviembre de 2025.

Lea también: El Fiscal General investiga tres empresas que supuestamente recibieron enormes ganancias por corrupción en el combustible



«A partir del 20 de octubre al 18 de noviembre de 2025», dijo.

Por otro lado, Budi dijo que el equipo de investigación de KPK todavía necesita información de los testigos en el caso de presunta extorsión de la gestión de certificados K3.

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción sigue exigiendo a los directores de empresas extranjeras que denuncien a LHKPN, que sigue siendo investigada por corrupción



Una cosa que se explorará está relacionada con el flujo. dana Gestión de certificados K3 en el Ministerio de Mano de Obra (Kemnaker).

«Porque en la investigación de este caso aún se están citando testigos para ser interrogados sobre las prácticas en Certificación K3 «En el Ministerio de Trabajo, incluidos los investigadores, todavía están investigando a los sospechosos de recibir dinero, en este caso relacionado con el proceso de emisión de la certificación K3», dijo.

Para obtener información, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró al ex viceministro de Trabajo Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) como uno de los sospechosos de presunta extorsión relacionada con la tramitación de certificados de seguridad y salud en el trabajo (K3) dentro del Ministerio de Trabajo.



El ex viceministro de Recursos Humanos Immanuel Ebenezer es sospechoso de extorsión para la certificación K3

El hombre conocido como Noel fue nombrado sospechoso junto con otras 10 personas. Él y otros sospechosos fueron detenidos inmediatamente en el centro de detención de la sucursal del edificio rojo y blanco de KPK durante los primeros 20 días.

El presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, dijo que el sospechoso, Immanuel Ebenezer, como ex viceministro de Mano de Obra, era sospechoso de recibir fondos por valor de 3.000 millones de IDR relacionados con la tramitación de la certificación K3 de la Empresa de Servicios de Salud y Seguridad Ocupacional (PJK3).

«Esta cantidad de dinero fluirá a los administradores estatales, es decir, IEG, por un importe de 3.000 millones de euros en diciembre de 2024», dijo Setyo en una conferencia de prensa el viernes 22 de agosto de 2025.

Según Setyo, los fondos provinieron del Subcoordinador de Personal de Asociación y Salud Ocupacional, Anitasari Kusumawati (AK), que anteriormente recibió 5.500 millones de rupias durante 2021-2024 a través de un intermediario.