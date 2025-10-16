La Comisión para la Erradicación de la Corrupción examina a 5 testigos sobre el flujo de dinero presuntamente corrupción de máquinas EDC

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) investigar el flujo de dinero en casos sospechosos de corrupción obtención mesin captura electrónica de datos (EDC) en PT Bank Rakyat Indonesia o BRI (Persero) en 2020-2024, concretamente al interrogar a cinco testigos, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Los cinco testigos son Pramadia Adhie Lazuardi y Erick Radiktya como empleados privados, el director principal de PT Satkomindo Mediyasa Setiyarta, el director de PT Dianasakti Surya Plastik Industri Suhaili y la directora de PT Saveprint Indonesia Sandra Kusumadewi.

«Los investigadores están desenterrando información sobre el flujo de dinero y el proceso de obtención de trabajos», dijo el jueves el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta.

Además, dijo Budi, los investigadores de KPK investigaron a los testigos relacionados con el trabajo de adquisición de máquinas EDC en BRI que fue subcontratado.

Anteriormente, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció el 26 de junio de 2025 que estaba iniciando una investigación sobre el presunto caso de corrupción en la adquisición de máquinas EDC.

El 30 de junio de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció el valor del proyecto de adquisición de máquinas EDC en 2,1 billones de IDR e impidió que 13 personas viajaran al extranjero. Los que fueron prohibidos tenían las iniciales CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK y SRD.

Por el momento, el Comité para la Erradicación de la Corrupción dijo que las pérdidas financieras estatales relacionadas con este caso alcanzaron los 700 mil millones de IDR o el 30 por ciento del valor total del proyecto de adquisiciones de 2,1 billones de IDR. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción emitió este comunicado el 1 de julio de 2025.

El 9 de julio de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a cinco personas como sospechosas en este caso, a saber, el exdirector principal adjunto de BRI Catur Budi Harto (CBH) y el exdirector de Tecnología Digital y de la Información de BRI y exdirector de Allo Bank Indra Utoyo (IU).

Aparte de eso, Dedi Sunardi (DS) como vicepresidente senior de gestión de activos y adquisiciones de BRI, Elvizar (EL) como director general de PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) y Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK) como director general de PT Bringin Inti Teknologi. (Hormiga)