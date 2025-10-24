La Comisión para la Erradicación de la Corrupción da seguimiento al informe sobre la presunta corrupción que arrastra al presidente de Bawaslu RI

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) dará seguimiento a las denuncias de presuntos actos delictivos de corrupción en el proyecto del centro de mando, así como a la renovación de los edificios A y B RI Bawaslu.

Lea también: De acuerdo con el Ministro de Finanzas Purbaya y la Comisión para la Erradicación de la Corrupción: la corrupción sigue siendo la principal relación pública del país



El caso de presunta corrupción arrastró el nombre del presidente del partido indonesio Bawaslu, feliz gracia.

«A partir de esta información inicial, por supuesto, el Comité para la Erradicación de la Corrupción llevará a cabo una investigación. ¿Es la información válida? Entonces la información es verdadera, contiene elementos de presuntos actos criminales de corrupción o no», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) filtra la figura del sospechoso en el caso de las cuotas del Hajj: su papel en el proceso discrecional



No sólo eso, dijo Budi, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también estudiará y analizará si los presuntos actos criminales de corrupción están dentro de la autoridad de la agencia anticorrupción o no.

Sin embargo, dijo que todo el progreso del informe de denuncia pública es información cerrada, por lo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) informará el progreso de su manejo sólo al reportero.

Lea también: El corredor Faryd Sungkar está siendo interrogado por el Comité para la Erradicación de la Corrupción en relación con el caso de soborno del exsecretario de MA



«Y el público también necesita entender que el seguimiento de una denuncia pública no siempre implica acción, o iniciar una investigación, indagación y enjuiciamiento, sino que el seguimiento también puede implicar prevención, educación o coordinación y supervisión», dijo.

Anteriormente se informó, el 21 de octubre de 2025, que el Movimiento Democrático Subcurrente (Gabdem) denunció acusaciones de corrupción que involucraban al presidente del Bawaslu indonesio, Rahmat Bagja.

La presunta corrupción está relacionada con el proyecto del Centro de Mando, así como con la renovación de los edificios A y B de Bawaslu RI.

Gabdem en su informe mencionó los resultados de la investigación de la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK), que dijo que los dos proyectos tenían el potencial de causar pérdidas estatales de 12.140 millones de IDR.

Mientras tanto, Rahmat Bagja, cuando fue confirmado en Yakarta el miércoles, dijo que el informe no era cierto. (Hormiga)