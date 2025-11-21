La Comisión para la Erradicación de la Corrupción confirma que los 300 mil millones de IDR expuestos no son el resultado de un préstamo bancario, aquí está la aclaración

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) decir Dinero 300 mil millones de IDR exhibidos en la entrega de bienes saqueados por el Estado al PT taspen no prestado usando dinero banco.

El dinero fue tomado de la cuenta de haberes de la agencia anticorrupción que fue depositada en el banco.

«La Comisión para la Erradicación de la Corrupción no almacena dinero confiscado o saqueado en la Casa Roja y Blanca o en rupbasan (un almacén de objetos confiscados por el Estado). Por lo tanto, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción lo confía al banco, y hay algo llamado cuenta de depósito en garantía», dijo a los periodistas el portavoz de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Budi Prasetyo, según informó ANTARA, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Budi hizo esta declaración para aclarar la confusión entre el público que decía que el KPK pidió dinero prestado a los bancos para poder presumir de Rp. 300 mil millones.

«La Comisión para la Erradicación de la Corrupción no tomó prestado el dinero del banco. Sin embargo, el dinero fue confiscado por el Comité para la Erradicación de la Corrupción y fue depositado en una cuenta de depósito en garantía», dijo.

Explicó además que el dinero era producto del botín de un presunto caso de corrupción interna. inversiones ficticias dentro de PT Taspen (Persero) a nombre del acusado Ekiawan Heri Primaryanto, quien obtuvo una decisión con fuerza legal permanente del Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

«La Comisión para la Erradicación de la Corrupción muestra el dinero físico como una forma de transparencia, del mismo modo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción muestra a menudo pruebas de actividades capturadas con las manos en la masa, así como de bienes robados que en Rupbasan se gestionan y cuidan bien», afirmó.

Anteriormente, el 8 de marzo de 2024, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció una investigación sobre un caso de presunta corrupción en inversiones ficticias que implicaban la colocación de fondos por valor de 1 billón de IDR.

En este caso, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a dos personas como sospechosas, a saber, el ex director presidente de PT Taspen Antonius Kosasih y el director presidente de PT IIM para 2016-2024 Ekiawan Heri Primaryanto.

El 20 de junio de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción nombró a una empresa sospechosa, a saber, PT Insight Investments Management (IIM), en un caso que era el desarrollo de un caso de inversión ficticia.

Esta nueva determinación e investigación se llevó a cabo para buscar responsabilidad penal para la corporación o PT IIM.

El panel de jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta condenó el 6 de octubre de 2025 a Antonius Kosasih a 10 años de prisión. El mismo día, el tribunal condenó a Ekiawan Heri a nueve años de prisión.