La Comisión para la Erradicación de la Corrupción comienza a investigar acusaciones de corrupción en el proyecto del tren rápido Whoosh

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) anunciado investigación presuntos actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto coche rápido Yakarta-Bandung o Whoosh empezando a realizarse a partir de principios de 2025.

Lea también: KPK Confirma Pramono Y Detiene La Investigación Sobre El Terreno Del Hospital Sumber Waras



«Comenzó a principios de año y, por supuesto, todavía continúa», dijo el lunes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en Yakarta.

Cuando se le preguntó sobre la presunta corrupción de Whoosh con respecto a supuestas pérdidas o gratificaciones estatales, Budi dijo que esto era parte del material de investigación por lo que no podía anunciarse al público.

Lea también: Un periodista que visita KPK presenta pruebas de presunta corrupción en un proyecto de renovación de edificios que arrastra al presidente de Bawaslu



«Todavía estamos enfocados en buscar y encontrar los elementos del presunto delito de corrupción. Sí, nos concentraremos allí primero en la etapa de investigación», explicó.

Mientras tanto, cuando se le preguntó quién o cuántos partidos habían sido interrogados por el KPK, Budi destacó que la agencia anticorrupción no había podido informar al público al respecto.

Lea también: Un economista explica las largas negociaciones con China sobre Whoosh: debemos ser responsables juntos



«Esto es algo que todavía no podemos transmitir. Sin embargo, podemos asegurarles que el Comité para la Erradicación de la Corrupción continuará investigando a las partes sospechosas de saberlo y tendrá la información y la información necesarias para desentrañar, aclarar y aclarar este caso», dijo.

Anteriormente, el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad Mahfud MD en un vídeo subido a su canal personal de YouTube el 14 de octubre de 2025, a saber, Mahfud MD Official, reveló que había acusaciones de actos criminales de corrupción en forma de inflación presupuestaria o márgenes en el proyecto Whoosh.

«Según los cálculos de Indonesia, el coste por kilómetro del tren Whoosh es de 52 millones de dólares. Sin embargo, en la propia China, el cálculo es de 17 a 18 millones de dólares. Se ha triplicado», dijo.

Continuó: «¿Quién recaudó esto? ¿A dónde fue el dinero? Se triplicó. 17 millones de dólares estadounidenses, sí, dólares estadounidenses, no rupias, por kilómetro a 52 millones de dólares estadounidenses en Indonesia. Así que eso es un margen. Tenemos que investigar quién hizo esto primero».

El 16 de octubre de 2025, el KPK apeló al Dr. Mahfud para que presentara un informe sobre la presunta corrupción en el proyecto Whoosh.

Después de eso, Mahfud MD y KPK se respondieron mutuamente sobre este asunto. Hasta el 26 de octubre de 2025, Mahfud declaró que estaba listo para ser convocado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) para proporcionar información sobre la presunta corrupción relacionada con Whoosh.