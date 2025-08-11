La Comisión Judicial está lista para el informe de Tom Lembong sobre el juez que manejó su caso

Yakarta, Viva – Presidente Comisión judicial (Kentucky) Amzulian Rifai aseguró que su partido procesara el informe del ex ministro de comercio Thomas Trikasih Lembong Alias Dejó a Tom relacionado con presuntas violaciones del Código de Ética por hakim quien trata con su cabeza.

Leer también: Informe a los tres jueces que lo probaron, Tom Lembong fue a Ky



«La Comisión Judicial ciertamente hará un seguimiento de este informe de acuerdo con la autoridad que existe en EE. UU.», Dijo Amzulian en el edificio de la Comisión Judicial, Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025 fue citado por Antara.

Afirmó que KY trató todos los informes por igual, independientemente de a quién el periodista o la parte reportada.

Leer también: BPKP niega los casos de auditor de importación de azúcar de Tom Lembong acaba de pasar CPNS



«No hay distinción, lo mismo que otros informes, solo una coincidencia porque esto atrae la atención del público», dijo.



Presidente de la Comisión Judicial Amzulian Rifai

Leer también: La Corte Suprema se asegura de que el juez que manejó el caso Tom Lembong esté certificado



Tom Lembong expresó su gratitud por la voluntad del líder del KY de aceptar y responder a su informe rápidamente.

«Quiero expresar su agradecimiento y gracias esta mañana por el propio Prof. Amzulian con el Prof. Mukti (Fajar Nur Dewata) y el Prof. Djoko (Sasmito) y su personal. Apreciamos enormemente el seguimiento muy rápido y oportuno en nuestro informe de acuerdo con los estándares vigentes en la Comisión Judicial», dijo.

Tom Lembong fue sentenciado previamente a 4 años 6 meses de prisión y una multa de Rp750 millones, una subsidiaria de confinamiento de 6 meses, en un caso de corrupción de importaciones de azúcar en el Ministerio de Comercio en 2015-2016.

El panel de jueces dijo que Tom se demostró que era perjudicial para las finanzas estatales de RP194.72 mil millones al emitir una carta de presentación o aprobación importaciones de azúcar Cristales crudos a 10 empresas sin reuniones de coordinación interministerial y sin recomendaciones para el Ministerio de Industria.

El 1 de agosto de 2025, estaba libre del Centro de Detención Cipinang después de recibir la abolición del presidente Prabowo Subianto.

Se informaron tres jueces

Después de ser libres, Tom y su abogado informaron a tres jueces que intentaron sus casos ante la Corte Suprema y KY. Los tres jueces fueron jueces principales Dennie Arsan Fatrika, así como a los miembros de los jueces Alfis Setyawan y Purwanto S Abdullah.

La autoridad legal de Tom, Zaid Mushafi, evaluó una violación básica de los inocentes en el proceso de la conferencia.

«La nota es que hay un juez miembro que en nuestra opinión durante el proceso de juicio no priorizó la presunción de inocente. No priorizó el principio. Sino priorizando el principio de presunción de culpabilidad.