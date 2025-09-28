La Comisión Judicial comienza a investigar a Karur Stampede que dejó 40 muertos







Una comisión judicial de un solo miembro de la jueza de la corte superior de Madras, Aruna Jagadeesan (retirado), designada por el Tamil nadu Gobierno para investigar la estampida catastrófica que mató a 40 personas en una manifestación política dirigida por el actor y el presidente de Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay en Velusamipuram de Karur, comenzó su trabajo el domingo.

La Comisión examinará las medidas de control de multitudes, los protocolos de seguridad y los posibles fallos en la gestión de eventos que condujeron a la tragedia.

Las autoridades dijeron que el número de muertos incluye a 27 residentes del distrito de Karur, mientras que dos víctimas vinieron de Erode, Dindigul y Tiruppur, y una de Salem.

El desastre golpeó el pequeño pueblo de Emur particularmente duro: se perdieron cinco vidas allí, incluidas Priyadarshini y su pequeña hija Tharanika, Chandru, Arukkani y Prithik, de 10 años.

Los líderes políticos en todo el país expresaron dolor y solidaridad con las afligidas familias.

El primer ministro Narendra Modi, el primer ministro de Tamil Nadu, Mk Stalin, gobernador RN Ravi y varios oposición Los líderes transmitieron condolencias.

El mismo Vijay expresó su dolor por el incidente, describiendo su corazón como «abrumado por la profunda pesadez» y anunciando una compensación para los asesinados y heridos.

El gobierno de Tamil Nadu se movió rápidamente para establecer la responsabilidad.

La investigación del juez Jagadeesan (RetD) revisará cómo se permitió a miles reunirse en espacios congestionados y si los arreglos de seguridad de la multitud eran suficientes.

Los funcionarios indicaron que el panel también analizaría las largas horas de espera en condiciones duras que, según los informes, provocaron pánico y movimiento no controlado.

Mientras tanto, el primer ministro Stalin ha cancelado todos sus compromisos públicos, incluida la inauguración del paso elevado de Thyagaraya Nagar y una visita programada a Ramanathapuram, para supervisar los esfuerzos de ayuda y coordinar el apoyo a las familias de las víctimas.

La policía, mientras tanto, intensificó la seguridad VijayLa residencia en Neelankarai de Chennai, erigiendo barricadas y desplegando personal adicional para controlar los medios de comunicación y la presencia pública.

La estampida, uno de los desastres de la multitud más mortales en Tamil Nadu en los últimos años, ha planteado preguntas urgentes sobre la seguridad y la responsabilidad de los eventos políticos. A medida que las familias comenzaron los ritos funerarios en dolor y conmoción, se espera que la investigación dirigida por el juez Jagadeesan (Retd) arroje luz sobre cómo una noche destinada a mostrar la fuerza política se convirtió en una tragedia inimaginable.

