La Comisión III del DPR admitió que no sabía sobre la noticia del cambio de sorpresas del jefe de la policía nacional

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Nasir djamil Habló sobre la noticia que circulaba que el palacio había enviado una carta presidencial (sorpresas) relacionada con el cambio del jefe de la policía nacional indonesia o Jefe de la policía nacional a la Cámara de Representantes (DPR).

De la información que circula, las iniciales D y S surgieron como un fuerte candidato de reemplazo Listyo sigit prabowo Como jefe de policía nacional.

Nasir consideró como algo natural para adivinar al nuevo candidato principal de la policía nacional.



Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visita Mako Brimob Kwitang Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri.

Nasir dijo que las iniciales D podrían referirse a Komjen Dedi Praseteto, quien actualmente se desempeña como subdirector de policía (Wakapolri). Luego, las iniciales podrían referirse al Inspector General de Policía. Suyudi Ario Seto, quien es el jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos (Bnn).

«Sí, el nombre también adivina la fruta de Mangostereen correcta.

Aun así, Nasir afirmó no saber si el nombre inicial que parecía era cierto al ser un candidato para el jefe de la policía nacional propuesto por Prabowo.

«Así que solo lo esperamos. Su nombre también adivina porque el nombre inicial ha aparecido, sí, por supuesto que la gente está a tientas, simplemente ordinarias», dijo.

Explicó que Suyudi se graduó de la Academia de Policía (AKPOL) en 1994. Mientras tanto, Dedi se graduó de Akpol en 1990.



Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo (Medio)

«Sí, podría ser que el nombre S sea el jefe del BNN ahora, en lo cierto, está dejando ’94, también puede ser una tercera estrella.

Sin embargo, Nasir dijo que los nombres del reemplazo de Listyo eran la prerrogativa del presidente. Según él, otro candidato aparecería de Prabowo.

