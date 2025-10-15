La Comisión III de la RPD creará sinergias entre la ley Qanun y el proyecto de ley KUHAP

Jacarta – El movimiento estudiantil que forma parte de la Alianza Estudiantil del Archipiélago (AMAN) pide Comisión III de la RPD RI sinergizar la ley del hukum con el proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal (KUHAP).

AMAN hizo esta solicitud en una audiencia con la Comisión III de la Cámara de Representantes en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el miércoles 15 de octubre de 2025.

La RDPU, junto con el movimiento estudiantil AMAN, está dirigida directamente por el presidente de la Comisión III de la RPD de RI, Habiburokhman.

En la RDPU, AMAN transmitió su aportación al respecto. Proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal. El supervisor y uno de los iniciadores de AMAN, Muhammad Fadli, destacó cómo se aplica la ley qanun en Aceh.

Qanun es un término legal islámico que significa ley o regulación. En el contexto de Indonesia, se refiere a regulaciones legales que son equivalentes a las Regulaciones Regionales (Perda) en la provincia de Aceh.

Fadli explicó que Aceh Qanun número 9 de 2008 regula 18 delitos menores que pueden resolverse a través de instituciones de justicia consuetudinaria a nivel de aldea.

«Queremos que esto se incluya en el nuevo proyecto de ley KUHAP», afirmó Fadli.

Dio un ejemplo de inseguridad jurídica, es decir, cuando un caso penal menor se juzga dos veces a través del qanun y la ley nacional.

«Lo que quiero decir aquí es por favor en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal para acomodar, las particularidades de Aceh se acomodan. ¿Cómo se resuelve esto específicamente en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal, está regulado explícitamente que, oh, cuando se termina en la institución de justicia consuetudinaria, ya no se puede continuar con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que haya seguridad jurídica», dijo.

Aparte de eso, el aporte de AMAN es la implementación de qanun jinayah en Aceh. Qanun Jinayah es una regulación regional especial en Aceh con respecto al derecho penal que se aplica con base en la ley islámica.

Según él, hasta ahora no es raro que la policía utilice dos enfoques legales, a saber, qanun jinayah y el Código Penal.

«Queremos que la Comisión III tenga en cuenta los detalles de Aceh, qué medidas deben tomar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando ocurre un caso que está regulado en este artículo del Código Penal y qanun jinayah, qué perspectiva legal debe adoptarse», dijo.