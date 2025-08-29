La Comisión III de la Cámara de Representantes llamó inmediatamente a los casos de la Policía Nacional de la Muerte de Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – Comisión de la Cámara de Representantes III Inmediatamente celebra una reunión con las filas Polri Discutir casos de muerte Affan kurniawanun taxista de motocicleta en línea (ojol) que fue atropellado por el coche Rantis brimob El jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

Leer también: La estación de policía de Tanjung Priok Port posee a Salat mágico, reza por el conductor de Ojol Affan Kurniawan



Miembro de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Hinca Panjaitan dijo que la reunión con las filas de la Policía Nacional se celebraría la próxima semana. También prometió cuestionar a la Policía Nacional sobre la muerte de Affan en la reunión.

«Más tarde, la reunión con el liderazgo de la Policía Nacional la próxima semana. Trate de ver, porque ya hay una agenda, vemos quién vino de la Policía Nacional», dijo Hinca a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Destaca la muerte de Affan Kurniawan, la carga de Ustaz Abdul Somad fue aplastada por ser aplastada ‘en el centro de atención



Mientras tanto, cuando se le preguntó sobre la insistencia de la reforma de Polri, Hinca era reacia a hablar mucho.

Dijo que la presión se discutiría en la próxima reunión.

Leer también: Metro Mapolda estaba rodeado, ¡Jalan Sudirman-Gatot Subroto fue malo!



«Todavía no hemos estado cerca, solo un día cercano.

Anteriormente informó, el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman, instó a los funcionarios sin escrúpulos que atropellan al taxista de motocicletas en línea (OJOL) utilizando vehículos tácticos (Rantis) hasta la muerte para que se traten firmemente.

«Pedimos que Brimob que haya causado la muerte del fallecido se tratara firmemente tanto en funcionario como legalmente», dijo Habiburokhman, viernes 29 de agosto de 2025.

Además, Habiburokhman evaluó que el gobierno debe participar en asumir un papel para ser responsable ante las víctimas.

«El gobierno debería asumir la responsabilidad de la vida de la familia del fallecido, incluidas las tarifas escolares de los niños fallecidos a las instituciones terciarias», dijo.