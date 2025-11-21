La Comisión III de la Cámara de Representantes elogia a KPK por entregar el dinero confiscado del caso a Taspen: el público necesita pruebas reales

Jacarta – Miembro Comisión III de la RPD RIRudianto Lallo preguntó a la Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) reforzar la función de recuperación de activos para que los casos de corrupción no se limiten al procesamiento.

Así lo transmitió Rudianto en respuesta a las medidas del KPK para devolverlo. Dinero botín por valor de 300 mil millones de IDR en el caso de corrupción del PT taspen al banco receptor.

«La recuperación de activos es una parte importante de la erradicación de la corrupción», dijo Rudianto, según informó ANTARA, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Rudianto luego elogió las medidas tomadas por el KPK para devolver el dinero saqueado. Dijo que los fondos eran parte del dinero confiscado en un caso de corrupción que fue perjudicial para las finanzas estatales y los fondos de pensiones.

«Este es un paso importante y debe ser el estándar para resolver todos los casos de corrupción», afirmó.

Evaluó que la decisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de mostrar 300 mil millones de rupias en efectivo en una conferencia de prensa fue una forma efectiva de comunicación pública porque proporcionó evidencia concreta al público de que el proceso de devolución de activos realmente se llevó a cabo.

«El público necesita pruebas reales. Cuando el Comité para la Erradicación de la Corrupción muestre abiertamente el dinero confiscado, aumentará la confianza del público en la aplicación de la ley», afirmó.

Además, también enfatizó que la Comisión III de la Cámara de Representantes continuará apoyando las medidas del KPK para fortalecer la recuperación de activos resultantes de la corrupción y garantizar que los fondos estatales regresen a su lugar apropiado.

Anteriormente, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló las razones de la necesidad de mostrar el dinero robado del presunto caso de corrupción en inversiones ficticias dentro de PT Taspen (Persero), a saber, 300 mil millones de rupias de los 883 mil millones de rupias que habían sido confiscados.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción entregó el botín de un caso de inversión ficticia a PT Taspen

«Esto es para que se pueda ver. Me temo: ‘Oh, ¿es cierto que esto fue entregado? ¿Será que no fue entregado? ¿O fue entregado en parte?’ «Bueno, esto también mostrará a los colegas y al público en particular que el dinero ha sido entregado a PT Taspen», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Aparte de eso, Asep dijo que otra razón para que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) mostrara el dinero robado es porque el caso de inversión ficticia involucraba al fondo de pensiones de los funcionarios estatales (ASN).