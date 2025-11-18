La Comisión III de la Cámara de Representantes acuerda formar un comité de trabajo para la reforma de la policía, la Fiscalía General y los tribunales

Jacarta – Comisión III RPD RI acordó formar un Comité de Trabajo (Panja) para reformar la institución de los agentes del orden (APH), a saber policia nacionalla Fiscalía General y la Corte Suprema, citando a los titulares de instituciones que van desde el Jefe de la Policía Nacional hasta el Fiscal General.

El vicepresidente de la Comisión III de la RPD, Rano Alfath, dijo que Panja se formó para acelerar el proceso de reforma y garantizar el seguimiento de los esfuerzos de reforma institucional.

«Estuvimos de acuerdo porque fue nuestra conclusión que formaríamos un comité de trabajo. Este comité de trabajo estará relacionado con los grupos de trabajo de reforma, tanto de la Policía Nacional como de Fiscalía ni Corte«, dijo Rano durante una reunión con las tres instituciones en el complejo del parlamento, Yakarta, el martes.

La Comisión III de la RPD RI se reunió con la Policía Nacional, la Fiscalía General y la Corte Suprema

Durante la reunión, todos los miembros de la Comisión III de la Cámara de Representantes que estuvieron presentes también expresaron sus aspiraciones sobre la condición de las fuerzas del orden en Indonesia, tanto las personas existentes como los problemas relacionados con el manejo de casos.

Según él, se espera que las aspiraciones expresadas por los miembros de la RPD puedan ser respondidas directamente por los dirigentes de la institución, incluidos el jefe de la Policía Nacional, el Fiscal General y el Presidente del Tribunal Supremo.

«Quizás los presentes sean el jefe de la policía, el fiscal general y el Tribunal Supremo, quizás uno de los jueces supremos. En esto estaremos de acuerdo», dijo.

La Comisión III de la RPD RI también declaró que los esfuerzos para reformar los tres organismos encargados de hacer cumplir la ley eran urgentes. La RPD RI también formó un comité de trabajo para supervisar la aceleración de estas reformas.

Rano también explicó que la Policía Nacional debe seguir mejorando porque todavía hay muchos casos de criminalización que denuncia la ciudadanía. Por otra parte, también destacó la actuación de la Fiscalía, que ha descubierto muchos casos de corrupción importantes, pero la recuperación de las pérdidas de los casos sigue siendo «lenta».

En cuanto a las cuestiones judiciales, dijo que hay cientos de jueces que fueron denunciados por el público por su desempeño del que el público todavía se queja. (Hormiga)