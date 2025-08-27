La Comisión II respalda el impuesto de los miembros del DPR es asumido por el estado, dejando el aumento en los salarios de los jueces

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión II del Parlamento Indonesio, Ahmad Doli Kurnia, respondió impuesto Miembros de la casa y la oficina nación nacido por el gobierno evaluado.

Doli afirmó que no cuestionara los impuestos de los funcionarios, incluido el parlamento indonesio, nacido por el estado, siempre que pudieran contabilizarse.

«Por lo tanto, se transmitió que los funcionarios estatales recibieron asistencia no oficial, era mejor ser claramente apoyado por el estado siempre que pudiera tenerse en cuenta», dijo Doli en el Complejo Presidencial del Palacio, miércoles 27 de agosto de 2025.

Ilustración de impuestos. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

El vicepresidente del Partido Golkar dijo que el principio del gobierno era hacer que la gente sea próspera, personal honorario, próspero, todas las personas prósperas.

«Creo que también se discutió que si hubo críticas, por ejemplo, sobre los ingresos del estado otorgados a los funcionarios, especialmente al DPR, el principio quería de vez en cuando para ser próspero, la gente del pueblo próspero, el personal honorario, todas las personas prósperas», dijo.

Luego, Doli evalúa el bienestar del aparato estatal es importante para respaldar el rendimiento. También aludió a la política de Prabowo de querer elevar su salario hakim Y gurú.

«Bueno, para los trabajadores allí, el aparato estatal también debe ser apoyado, incluido el apoyo de cómo funcionan bien. Por lo tanto, las órdenes de Prabowo de elevar los salarios de los jueces, maestros», explicó.

Sin embargo, admitió que la discusión fiscal no se transmitió específicamente durante una reunión con Prabowo.

«Anteriormente no se transmitía sobre el impuesto», dijo.

Para tu información, Miembro de DPR RI resultó ser Prestación Impuesto sobre la renta (PPH) Artículo 21 por valor de RP 2,699,813 cada mes.

Esta asignación es una de las muchas instalaciones recibidas además del salario básico de RP

En respuesta a esto, la Dirección General de Impuestos (DGT) del Ministerio de Finanzas confirmó los salarios y asignaciones de los miembros del DPR, funcionarios estatales, aparatos civiles estatales (ASN/PNS), hasta que el TNI/POLRI permanece sujeto al impuesto sobre la renta (PPH). Es solo que los cálculos se depositan inmediatamente al Tesoro del Estado.

«El impuesto sobre la renta de los miembros del DPR continúa siendo pagado al Tesoro del Estado, no existe una exención de impuestos. Este esquema no solo es válido para el DPR, sino también para todos los funcionarios estatales, ASN, miembros del TNI/POLRI y jueces de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijeron los servicios de asesoramiento, los servicios y las relaciones públicas de DGT, Rosmauli en subconjuntos de conformidad @de acuerdo con las reglamentaciones aplicables. 27 de agosto de 2025.