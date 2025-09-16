La Comisión II quiere llamar a la KPU, preguntó sobre el secreto del diploma candidato de candidato

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes II Rifqinizamy Karsayuda solicitará una aclaración de la Comisión Electoral General (KPU) RI está relacionado con las reglas de los requisitos de registro para el registro de candidatos presidenciales y vicepresidenciales que se mantienen en secreto al público. Se debe hacer una aclaración para no convertirse en una polémica prolongada.

«Le pido a la KPU que aclare algunas de estas cosas para no convertirse en un confuso en público y no hacer una polémica prolongada e innecesaria», dijo Rifqinizamy a los periodistas el martes 16 de septiembre de 2025.

Rifqinizamy enfatizó que las personas necesitan transparencia y responsabilidad de todos los funcionarios estatales. Además, la democracia institucional que alberga electoral.

Ilustración de la boleta electoral

«En la actualidad, el público necesita transparencia y responsabilidad de casi todas las instituciones estatales existentes, especialmente las instituciones democráticas que se encargan de las elecciones, incluida la producción de instituciones producidas por las elecciones, como el DPR, el gobernador del alcalde y el presidente del vicepresidente», dijo.

Por lo tanto, dijo, la Comisión II del Parlamento de Indonesia solicitará una aclaración de KPU relacionada con la regulación.

Como informaciónLa Comisión General de Elecciones (KPU) cerrará la reunión de información en el documento de los requisitos para candidatos presidenciales y candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrar candidatos presidenciales y vicepresidenciales no se pueden abrir al público sin aprobación, incluso sobre grado.

Hay 16 puntos de decisión, que luego los documentos de requisitos no serán revelados por la KPU al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.

«Basado en el decreto de la KPU 731/2025, ha establecido información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (segundo dictamen) ha sido excluida dentro de los 5 años, excepto el secreto que se revela para dar la aprobación y/o divulgación por escrito en relación con el cargo de alguien en el cargo público», dijo el presidente de KPU, en su estado de la declaración en su estado de la declaración, en su estado de septiembre.

La KPU evalúa las consecuencias del peligro si los documentos de requisitos se abren al público, incluidos los diplomas. Porque, la información se utiliza para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales presidenciales.

«Las consecuencias de los peligros de la apertura de la información. La información sobre el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se utiliza en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales», dijo Afif.