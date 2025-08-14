La Comisión II del valor del DPR del caso de Pati Regent de Pati Sudewo no tiene que terminar con el juicio político

Yakarta, Viva – Presidente Comisión II del DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda evalúa el caso Regente, Sudeo quien se le instó a renunciar a los ciudadanos no tuvieron que terminar acusación.

La presión de esta renuncia surgió después de que Regent Sudewo planea criar tierras y edificios rurales y urbanos (PBB-P2) al 250 por ciento

«En mi opinión, el caso Pati no tuvo que terminar hasta que el DPRD local emitió el derecho de expresar la opinión de la acusación al Regente», dijo Rifqi a los periodistas el jueves 14 de agosto de 2025.

Tasa de rifqi, todavía hay una oportunidad para que Sudewo regente mejore sus políticas que se consideran malas para la comunidad PATI.

Además, el regente de Sudewo dijo que solo había estado liderando durante un año para liderar a los residentes de Pati. Por lo tanto, la oportunidad de mejorarse aún debe estar abierta.

«Se puede llevar a cabo un proceso que se controla, dibujarse entre sí, verificar y equilibrar entre el ejecutivo y la legislatura allí mejorando una serie de políticas regentes que hasta ahora pueden considerarse desfavorables», dijo.

«En 1 año menos que la posición de Mas Sudewo, ya que Pati Regent todavía debería tener la oportunidad de que mejore las cosas que se consideran desfavorables», explicó.

Anteriormente informó, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de que había demandas de las masas de los manifestantes para que residiera en la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD de Pati Regency al acordar la propuesta de derechos de cuestionario y el comité especial del Regente Pati.

«Sí, ese es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo

En esa ocasión, Sudewo también dijo que la manifestación que ocurrió hoy se había completado y la situación volvió a conducir.

«En términos generales, incluso si al conocer a los manifestantes hay un lanzamiento, podemos entender sus emociones debido a la gran cantidad de masas para que sea imposible estar completamente controlado. Pero lo más importante, todo va bien», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, teniendo en cuenta que solo había estado en el cargo durante unos meses.