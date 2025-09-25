La Comisión II del DPR dijo que la discusión del proyecto de ley electoral comenzó el próximo año

Yakarta, Viva – Miembro Comisión II del DPR RHODE ISLAND, Deddy Sitorus decir Proyecto de ley electoral Comenzará a ser discutido el próximo año. En la actualidad, el DPR todavía está en la etapa de preparar el borrador inicial antes de ingresar discusión detalle.

«Todavía no, el próximo año», dijo Deddy a los periodistas del complejo del Parlamento Senayan, Central Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Deddy explicó, la preparación del borrador y la preparación de material había comenzado. Sin embargo, los detalles de la discusión tendrán lugar el próximo año.

«Lo que comenzó a ser discutido, se preparó el borrador, pero el próximo año comenzamos a discutir en detalle», dijo.

Era reacio a especular si luego se formaría un comité especial (Panso) En la discusión del proyecto de ley electoral. Tampoco puede confirmar la forma de modificación o cambio en las calificaciones de las reglas electorales.

Deddy enfatizó que el proceso aún es largo y requiere más discusión.

«Estamos esperando más discusiones, no puedo hablar porque acabo de terminar el Baleg. Seguramente habrá un proceso de estabilización», explicó.

Mientras tanto, el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Saan Mustopa, reveló anteriormente la discusión de la revisión de la ley electoral probablemente comenzará en 2026.

Esto, dijo, relacionado con el Programa de Legislación Nacional (Prolegnos) que actualmente está recibiendo atención pública, especialmente con respecto al proyecto de ley electoral y el proyecto de ley de activos.

«Más tarde nosotros, en prioridad relacionada con el proyecto de ley electoral, etc.

Explicó que el mecanismo para la discusión del proyecto de ley electoral aún estaba abierto, ya sea una iniciativa de la DPR, la Junta de Legislación (Baleg), la Comisión II, o del Gobierno.

Según Saan, la discusión de la ley electoral durante mucho tiempo generalmente se lleva a cabo a través de un comité especial (Pansus). Aun así, no descartó la posibilidad de que la discusión se llevara a cabo en Baleg o incluso a través de iniciativas gubernamentales.

«Sí, ahora está en la comisión dos, hay en Baleg. Incluso si la iniciativa del gobierno puede ser», dijo Saan.