La Comisión II de la RPD insta a Prabowo a emitir Perpu después de que MK cancele IKN HGU

Jacarta – Vicepresidente Comisión II RPD RIDede Yusuf evaluó al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto necesidad de publicar un Reglamento Gubernamental en lugar de la Ley (Perpu) para responder a la decisión Tribunal Constitucional (MK).

El Tribunal Constitucional en su decisión canceló el período de uso de la tierra de hasta 190 años para HGU en Capital del Archipiélago (IKN).

Dijo que la decisión del Tribunal Constitucional es definitiva y vinculante, por lo que debe haber cambios a la Ley IKN. Sin embargo, dijo, es necesario que el Perpu ajuste ciertos artículos que han sido modificados según la decisión del Tribunal Constitucional.

«Porque con Perpu no es necesario hacer cambios en la ley, sólo ciertos artículos se convierten en Perpu. Porque revisar la ley requiere un largo proceso», dijo Dede, según informó ANTARA, el viernes 21 de noviembre de 2025.

También consideró que, en cualquier caso, ninguna institución no gubernamental debería controlar la tierra durante demasiado tiempo. Dijo que poseer tierras durante demasiado tiempo podría en realidad reclamarse como derechos de propiedad.

«Efectivamente, en este IKN hay una oferta de 190 años. Eso significa que tres generaciones de hijos y nietos pueden controlar la tierra», afirmó.

Además, consideró que poseer tierras durante demasiado tiempo podría violar la Ley Básica Agraria. Un control de la tierra demasiado prolongado, afirmó, debilitará al país, porque está controlado por terceros.

«Hay muchos casos similares, como tierras de plantaciones, tierras forestales que estuvieron controladas durante demasiado tiempo y finalmente se reivindicaron, cuántos regímenes han cambiado en 190 años», dijo.

Anteriormente se informó que el Tribunal Constitucional (MK) canceló el plan de dos ciclos para la concesión de derechos sobre la tierra en la capital de Indonesia (IKN), que anteriormente permitía períodos de uso de la tierra de hasta 190 años para HGU y 160 años para HGB y derechos de uso.

Esta decisión concedió parte de la petición en el caso Número 185/PUU-XXII/2024 presentada por Stepanus Febyan Babaro y Ronggo Warsito, que puso a prueba la constitucionalidad del artículo 16A, párrafos (1), (2) y (3) de la Ley Número 21 de 2023 relativa a la Segunda Enmienda de la Ley IKN.

El Tribunal Constitucional afirmó que la regulación de dos ciclos de HGU, HGB y derechos de uso no se ajusta al principio de control estatal sobre la tierra y, por tanto, no tiene fuerza jurídica vinculante.