





La Comisión Europea ha aprobado formalmente una inyección dos veces al año para prevenir VIHAllice el camino para su lanzamiento en toda la Unión Europea, informó Euro News, citando al fabricante de drogas Gilead. El nuevo tratamiento se produce en medio de un aumento en los casos de VIH en partes de Europa.

La aprobación sigue a una recomendación el mes pasado de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la primera medicina de su tipo, que ha sido aclamada como un cambio de juego en la lucha contra la epidemia del VIH, agregó Euro News. El medicamento, llamado Lenacapavir, es una forma de profilaxis previa a la exposición (Prep) que evita que el virus replique y se propague dentro del cuerpo, reduciendo el riesgo de adquirir el VIH entre adultos y adolescentes.

En estudios clínicos, el JAB fue un 100 por ciento efectivo para prevenir el virus, lo que llevó a los expertos a llamarlo uno de los mayores avances médicos de 2024, informó Euro News. Lenacapavir se venderá como Yeytuo en la Unión Europea, NoruegaIslandia y Liechtenstein. Será la primera opción de preparación dos veces al año disponible, reemplazando la necesidad de píldoras diarias.

El Dr. Dietmar Berger, director médico de Gilead Sciences, dijo: «La rápida aprobación de la comisión subraya el potencial transformador de Yeytuo para ayudar a abordar la urgente necesidad insatisfecha en la prevención del VIH en Europa». El nuevo tratamiento se produce a medida que aumentan los casos de VIH. En 2023, se informaron más de 24,700 nuevos diagnósticos de VIH en la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega, marcando un aumento del 11.8 por ciento de 2022. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) también ha aprobado el medicamento, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha recomendado como una opción adicional para prevenir el VIH.

Gilead dijo que está buscando la aprobación de Lenacapavir en AustraliaBrasil, Canadá, Sudáfrica y Suiza, y pronto agregará Argentina, México y Perú a la lista. La compañía también acordó vender versiones genéricas del medicamento en 120 países de bajos ingresos con altas tasas de VIH. Sin embargo, la disponibilidad sigue siendo incierta después de los recortes de fondos de EE. UU. A principios de este año, informó Euro News. A nivel mundial, el VIH afecta a aproximadamente 40.8 millones de personas, con un estimado de 630,000 muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA el año pasado.

