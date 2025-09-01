La Comisión Electoral se dirige a nuevas tarjetas de votante para Bihar Post Sir







El Comisión electoral (EC) Planea emitir nuevas tarjetas de identidad de votantes a todos los electores de Bihar después de la finalización de la revisión intensiva especial continua de las tiradas electorales en el estado, dijeron las autoridades el domingo. Dijeron que la autoridad electoral aún no se ha llevado a cabo una convocatoria final en la autoridad de la encuesta.

Cuando los electores recibieron formularios de enumeración, se les pidió que presentaran el documento lleno junto con su última fotografía. La nueva fotografía se utilizará para actualizar registros y emitir tarjetas de votante frescas.

Según el borrador de la lista electoral de Bihar Publicado el 1 de agosto, el estado tiene 7.24 millones de electores. La lista final de votantes se publicará el 30 de septiembre y es probable que las elecciones de la Asamblea en el estado se celebren en noviembre. Según la CE, el 99 por ciento de los que habían llenado los formularios de enumeración hasta ahora han presentado sus documentos.

Casi 30,000 personas han presentado súplicas para su inclusión en la lista de votantes, ya que sus nombres faltaban en el borrador.

El término del presente Asamblea Termina el 22 de noviembre y una nueva casa debe constituirse antes de eso.

