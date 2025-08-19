





El Comisión electoral (EC) el lunes salió con los nombres de 65 lakh de personas que fueron retiradas del borrador de listas electorales publicadas como parte del ejercicio de revisión intensiva especial (SIR), dijeron las autoridades.

El desarrollo se produjo después de que la Corte Suprema ordenó a la CE para publicar los nombres eliminados antes del 19 de agosto y presentar un informe de cumplimiento antes del 22 de agosto. La CE está publicando los nombres de los votantes ‘ASD’ (ausentes, desplazados y muertos) a través de las cabinas de votación, y es probable que lo haga en línea como ha dirigido el tribunal APEX, dijeron. Según el Director Electoral (CEO), Bihar, las listas de ASD se han mostrado en las cabinas de votación en Rohtas, Begusarai, Arwal, Siwan, Bhojpur y otros lugares.

Más de 65 formularios de enumeración de 65 lakh fueron «no incluidos» en el borrador de rollos electorales preparados como parte de la primera fase de SIR por la CE en BiharAl reducir el número total de alrededor de 7,9 millones de votantes registrados a 7,24 millones de rupias de los votantes eliminados, la Comisión Electoral afirmó que ’22, 34,501 ‘personas, registradas en la lista electoral, estaban muertas durante el ejercicio.

Otros 36.28 lakh han «desplazado permanentemente» del estado o «no se encontraron» en sus direcciones declaradas, y se han encontrado otros 7.01 lakh inscritos en «más de un lugar».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente