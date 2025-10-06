La Comisión Electoral es probable que anuncie las fechas de la encuesta de la Asamblea de Bihar hoy







Se espera que la comisión electoral anuncie el cronograma para el Bihar Encuestas de la Asamblea Legislativa el lunes, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Con las tan esperadas elecciones de Bihar que se llevarán a cabo a finales de este año, la autoridad electoral ha convocado una conferencia de prensa a las 4 pm. Es probable que la conferencia de prensa programada hoy anuncie las fechas y un horario detallado de las encuestas de la Asamblea de Bihar.

Teniendo en cuenta que el plazo de la Asamblea Estatal de 243 miembros termina el 22 de noviembre, es probable que las elecciones se llevarán a cabo a fines de noviembre o principios de diciembre.

La agencia de noticias PTI también informó que los partidos políticos han instado a la CE a celebrar las encuestas inmediatamente después del Festival Chhath, que se celebrará a fines de octubre, para garantizar una mayor participación de los votantes como una gran cantidad de personas empleadas fuera de regreso a casa para las festividades.

Más temprano el 3 de octubre, el comisionado principal de elecciones (CEC), Gyanesh KumarLos observadores de las elecciones describieron como las «balizas de la democracia», destacando su papel crucial para garantizar elecciones libres y justas en todo el país.

Destacando las elecciones de la Asamblea del Estado de Bihar, la Comisión Electoral de India (ECI) organizó una información detallada para los observadores generales, policiales y de gastos, que están siendo desplegados como observadores centrales para las próximas elecciones de la Asamblea Legislativa de Bihar 2025, así como las elecciones de adhesivos en ciertos estados.

El comisionado principal de elecciones, al dirigirse a la reunión, afirmó que «los observadores son las balizas de la democracia. Como los ojos y los oídos de la Comisión, deben familiarizarse con todas las leyes, reglas y pautas electorales, proporcionar insumos de campo directos y garantizar un cumplimiento estricto e imparcial», según PTI.

Además, el 30 de septiembre, el ECI también publicó el rollo electoral final para el Elecciones de la Asamblea de Bihar 2025 Después de la revisión intensiva especial (señor). El número total de electores en la lista final es de 7,42 millones de rupias, por debajo del 7,89 millones de rupias registrados el 24 de junio.

Sin embargo, según la Comisión, 65 votantes lakh fueron eliminados de la lista de borradores, incluidos 3.66 lakh de electores no elegibles, mientras que 21.53 lakh de nombres elegibles se agregaron a través del Formulario 6, con el total de 7,42 millones de votantes.

Las encuestas de la Asamblea de 2020 en el estado se llevaron a cabo en tres fases bajo la sombra de la pandemia Covid-19.

(Con entradas de PTI)





Fuente