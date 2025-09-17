La Comisión de la ONU declara a Israel para hacer genocidio en Gaza, ¿cuál es el impacto?

Nueva York, Viva -Comisión de Investigación Internacional Independiente de las Naciones Unidas (PBB) estado Israel ha hecho genocidio contra los ciudadanos Palestina De Gazacomo se informa BBC, Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Netanyahu se escapó cuando su casa estaba rodeada de manifestantes: ¡cobarde!



Un nuevo informe establece que existe una base razonable para concluir que cuatro de las cinco acciones de genocidio definidas en el derecho internacional se han llevado a cabo desde el comienzo de la guerra con Hamas en 2023, es decir, matar a miembros de un grupo, lo que hace que experimenten graves lesiones físicas y mentales, creadas deliberadamente diseñadas para destruir el grupo y prevenir el nacimiento.

El informe de la ONU citó las declaraciones de los líderes israelíes y el patrón de comportamiento de las fuerzas israelíes, como prueba de intención de genocidio. La Comisión exige la responsabilidad de los líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ex ministro de defensa Yoav Gallant y el presidente Isaac Herzog.

Leer también: Emir Qatar llama a la sed de Israel, no tiene interés en hacer la paz



El ejército israelí lanzó un ataque en Gaza en respuesta a un ataque sin precedentes dirigido por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a alrededor de 1.200 personas y tenía a 251 personas como rehenes.



Los gazanes hicieron cola para la comida debido a hambre

Leer también: Formas propuestas de alianzas militares como la OTAN que sobresale en la cumbre árabe-islámica



Al menos 64,964 personas han sido asesinadas en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud administrado por Hamas en la región, cuya cifra es considerada precisa por las Naciones Unidas.

La mayoría de los residentes también han desplazado repetidamente; Se espera que más del 90% de las casas sean dañadas o destruidas; El sistema de salud, agua, saneamiento y sistema de limpieza se ha derrumbado; Y los expertos en seguridad alimentaria de la ONU con el apoyo de las Naciones Unidas han declarado la ocurrencia de la hambruna en la ciudad de Gaza.

Netanyahu CS es el más responsable

La Comisión Independiente de Investigación Internacional Internacional de Territorios Palestinos ocupados fue formado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 para investigar todas las presuntas violaciones del derecho humanitario y los derechos humanos internacionales.

El panel de expertos compuesto por tres personas fue presidido por Navi Pillay, un ex jefe de los derechos humanos de la ONU de Sudáfrica que también fue presidente de la Corte Internacional del Genocidio de Ruanda. Los otros dos miembros son Chris Sidoti, un abogado de derechos humanos de Australia, y Miloon Kothari, un experto en derechos de vivienda y tierras de la India.

Esta comisión ha concluido previamente que Hamas y otros grupos armados palestinos han hecho delito La guerra y otras violaciones graves del derecho internacional el 7 de octubre de 2023, y que las fuerzas de seguridad israelíes han cometido crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra en Gaza.

La Comisión declaró que su último informe fue el «hallazgos de la ONU más autorizados y más autorizados hasta la fecha» con respecto a la guerra. Sin embargo, el informe no representó oficialmente a las Naciones Unidas.

El documento de 72 páginas acusó que las fuerzas de seguridad israelíes e israelíes habían llevado a cabo y continuaron llevando a cabo cuatro de las cinco acciones de genocidio definidas en la Convención del Genocidio de 1948 sobre un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en este caso, palestinos en Gaza.

La Comisión también declaró que «la intención del genocidio es la única conclusión razonable» que puede concluir del patrón de comportamiento de la autoridad y las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza.

Se cree que esto incluye asesinatos intencionales y lesiones graves a los palestinos en un número sin precedentes utilizando municiones pesadas; Ataque sistemático y generalizado en sitios religiosos, culturales y educativos; El asedio en Gaza y hace que la población muera de hambre.

Pillay agregó: «Necesitamos dos años para reunir todas las acciones y hacer hallazgos objetivos, verificar si realmente sucede … solo hechos que lo dirigirán. Y solo puede llevarlo a la Convención de Genocidio si estas acciones se llevan a cabo con esta intención».

La Comisión establece que las acciones de los líderes políticos y militares israelíes son «causadas por el estado de Israel» y, por lo tanto, el país «es responsable de la falta de prevenir el genocidio, la implementación del genocidio y el fracaso para castigar el genocidio».

«Hemos identificado al presidente, el primer ministro y el ex ministro de defensa en función de las declaraciones y órdenes que dieron», dijo Pillay en una entrevista.

«Debido a que estas tres personas son agentes estatales, basados ​​en la ley, el estado es responsable. Entonces decimos que el estado de Israel es el que ha cometido genocidio», agregó.

Según el informe, la Comisión encontró que, junto con una declaración hecha por los funcionarios israelíes, había «evidencia indirecta» que condujo a sus hallazgos sobre las intenciones de genocidio.

El informe también advierte que todos los demás países tienen obligaciones directas basadas en la convención de genocidio para «prevenir y castigar el crimen de genocidio», utilizando todas las acciones disponibles. Si no, según el informe, pueden considerarse involucrados.

«La Comisión concluyó que la autoridad israelí y las fuerzas de seguridad israelíes tienen la intención del genocidio de destruir, todos o en parte, los palestinos en la franja de Gaza», los hallazgos del informe.

Los investigadores de la ONU son acusados ​​de poderes de Hamas

En una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí rechazó explícitamente el informe, condenándolo como «distorsión e incorrecto». Israel incluso acusó a los tres miembros de la comisión de ser «representantes de Hamas».

«El informe se basa completamente en las mentiras de Hamas, que ha sido lavada y repetida por otras partes. Estas mentiras han sido completamente negadas», dijo.

«En contraste con las mentiras en el informe, Hamas es el partido que trata de hacer genocidio en Israel: mata a 1.200 personas, viola a las mujeres, queman familias con vida y afirma abiertamente sus objetivos de matar a todos los judíos».



El oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que más del 6 por ciento de toda la población de Gaza fue asesinada o herida como la campaña brutal militar israelí en el territorio palestino.

Un funcionario militar israelí desestimó el informe como «sin fundamento», diciendo: «No hay otros países que operen en esta condición y haciendo tantos esfuerzos para evitar pérdidas para los civiles en el campo de batalla».

El presidente Herzog también condenó el informe, que según él había malinterpretado sus palabras, según la agencia de noticias Reuters.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también declaró que los miembros de la Comisión no deben ser reemplazados cuando renunciaron a finales de este año, y la Comisión misma debe disolverse.

En julio, los tres miembros presentaron su renuncia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pillay, que tiene 83 años, mencionó «edad, problemas médicos y carga de varios otros compromisos», mientras que Sidoti dijo que su renuncia marcó «el momento adecuado para remodelar la comisión».

Las sanciones están determinadas por el tribunal

Varias organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos, expertos independientes de las Naciones Unidas y los académicos también acusaron a Israel de cometer genocidio para los palestinos en Gaza.

La ONU establece que no puede tomar decisiones legales sobre si una situación es un genocidio de acuerdo con el derecho internacional. Las Naciones Unidas establecen que una situación se conoce como genocidio solo después de que la Corte Nacional o Internacional autorizada lo haya declarado.

Cuando los periodistas le preguntaron si consideraría el uso de la palabra genocidio para describir las acciones israelíes en Gaza, el jefe de los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, dijo: «Es el tribunal el que decidirá si es genocidio o no, y vemos más evidencia».

Un portavoz del gobierno británico también dijo que la decisión estaba en manos de la corte, pero agregó que «no redujo nuestra posición de que las acciones de Israel fueron terribles».

La Corte Internacional de Justicia (ICI) está escuchando un caso propuesto por Sudáfrica que acusó a las fuerzas israelíes de cometer genocidio, pero puede llevar años llegar a conclusiones. Israel dijo que el caso estaba «totalmente basado» y se basó en «reclamos sesgados e incorrectos».