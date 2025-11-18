La Comisión de Hollywood lanza un centro de recursos en línea contra el acoso

El Comisión de Hollywood ha lanzado nuevos recursos en línea diseñados para simplificar y apoyar las prácticas contra el acoso, particularmente para producciones independientes y de bajo presupuesto, como parte de su iniciativa “Respect on Set”.

“Respect on Set” es un programa desarrollado por la Comisión de Hollywood que ofrece a los productores recursos y pautas para crear un ambiente de trabajo más seguro e inclusivo. Desarrolladas en estrecha colaboración con INDIEn, compuesta por los productores Jeanette Volturno, Monica Levinson y Bart Rosenblattn, las nuevas herramientas “Respect on Set” reúnen en un solo lugar las mejores prácticas, plantillas y recursos de implementación alineados con la industria.

Al encuestar a los trabajadores del entretenimiento, la Comisión de Hollywood descubrió que, en comparación con sus homólogos de los grandes estudios, los trabajadores de producciones de bajo presupuesto experimentan más coerción y agresión sexual, pero tienen menos herramientas y apoyo para denunciar o prevenir estos abusos.

“Respect on Set” se creó para proporcionar a las producciones independientes un conjunto de herramientas digitales que ofrece ejemplos de códigos de conducta, plantillas de políticas personalizables, auditoría de preproducción y lista de verificación de implementación, herramientas de comunicación, recursos de capacitación y orientación práctica para cumplir con las responsabilidades de IATSE LBA.

leonardo di caprio Honrado por los premios internacionales de cine de Palm Springs

Leonardo DiCaprio será honrado con el premio Desert Palm Achievement Award, Actor por su actuación en “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson en los Palm Springs International Film Awards. Los premios se llevarán a cabo el 3 de enero en el Centro de Convenciones de Palm Springs.

«En ‘Una batalla tras otra’, Leonardo DiCaprio ofrece una actuación fascinante y cargada de emociones, encarnando a un hombre llevado al límite ante una adversidad implacable», dijo el presidente del festival, Nachhattar Singh Chandi, en un comunicado. «A lo largo de su carrera, DiCaprio ha redefinido continuamente lo que es posible en la actuación cinematográfica, aportando profundidad emocional, integridad artística y compromiso intrépido a cada papel. Es un honor para nosotros presentarle el premio Desert Palm Achievement Award, Actor, en reconocimiento a su influencia duradera y su excepcional conjunto de trabajos».

Los homenajeados previamente anunciados incluyen a Michael B. Jordan (Premio Icono), Adam Sandler (Premio del Presidente) y los miembros del elenco de Sentimental Value Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning (Premio Estrella Internacional).