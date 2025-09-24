La Comisión de Cine de España presenta nuevos lugares de turismo centrado en las ubicaciones

El Comisión de Cine de España ha presentado una nueva iniciativa audaz dirigida a convertir ubicaciones icónicas de filmación en España en experiencias turísticas innovadoras y sostenibles. El proyecto, desarrollado bajo el programa «Experiments» y apoyado por el Ministerio de Industria y Turismo – Secretaría de Estado para el Turismo (Setur), es parte de la gran gira de la pantalla de España y los beneficios de la financiación de la próxima generación de la Unión Europea.

La presentación, celebrada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de San Sebastián, tuvo a Juan Manuel Guimeráns, presidente de la Comisión de Cine de España, que describe los objetivos del proyecto y el trabajo realizado en los últimos meses. «Hemos creado un marco claro y estandarizado, reconocido por los sectores turismo y audiovisual, que se puede implementar en toda España», explicó.

Guimeráns también destacó el papel crítico de la colaboración público-privada en la entrega de proyectos ambiciosos y intersectoriales como este. «España es el hogar de una de las industrias turísticas líderes del mundo y un sector audiovisual competitivo a nivel mundial. Reunir estas dos fuerzas fue un paso natural hacia la redefinición de cómo el público experimenta nuestro país», agregó.

Programas piloto en diversas regiones

Para desarrollar y validar la metodología, se realizaron cuatro programas piloto en ubicaciones estratégicamente elegidas, cada uno que representa un tipo diferente de destino:

Formentera (Islas Baleares) – Costa

Sevilla (Andalucía) – Urban

Galicia – costera rural

Burgos (Castilla y León) – Paisaje natural

Estos pilotos reunieron a profesionales de turismo locales, instituciones públicas y actores de la industria audiovisual para cocrear productos de turismo de pantalla inspirados en conocidas producciones de cine y televisión.

En Formentera, el programa se centró en Medida de Julio«Sex and Lucía», alentando viajes fuera de temporada y ofreciendo experiencias inmersivas vinculadas a la narrativa y el paisaje de la película. En Burgos, la legendaria película «The Good, The Bad and the Ugly» sirvió de base para las experiencias turísticas centradas en el legado de la película en la región. Galicia dibujó de la popular serie de televisión Bambú Producciones «»Harina«Basado en el libro del periodista Nacho Carretero. Mientras tanto, Sevilla exploró la oportunidad única de diseñar experiencias turísticas en torno a un proyecto que todavía está en producción, lo que demuestra el potencial de compromiso previo al lanzamiento.

Iñaki Gaztelumendi, el experto en turismo de pantalla liderando la iniciativa, presentó la nueva metodología durante el evento. Todos los materiales y kits de herramientas del proyecto ahora están disponibles públicamente en el sitio web de la Comisión de Cine de España, lo que permite que otras regiones adopten y adapten el modelo para la implementación local.

Colaboración generalizada en sectores y territorios

El proyecto fue posible gracias a la colaboración de numerosos socios en los sectores público y privado. La Comisión de Cine de España trabajó en estrecha colaboración con TBS (Tech Brands Stories), la agencia de producción creativa de Telefónica, los jefes de pensamiento de la consultoría de comunicación y la consultora de turismo Verne.

El apoyo institucional provino de una amplia red de partes interesadas regionales y locales, incluidas las comisiones cinematográficas de Burgos, Galicia, las Islas Baleares y los Cine & Events de Sevilla, la oficina oficial de cine del Ayuntamiento de Sevilla.

Cada taller enfatizó la participación intersectorial, reuniendo a expertos técnicos, autoridades locales, profesionales de la hospitalidad y organizaciones culturales para garantizar un enfoque integral y local.

Desde el espectador hasta el protagonista

Un momento clave durante el evento fue la discusión de mesa redonda titulada «De espectador a protagonista», que exploró la intersección de la narración de historias, la creación de lugares y el turismo a través de la lente de los profesionales de la industria.

El panel presentó a Esperanza Ibáñez, directora de políticas públicas en Netflix para España y Portugal; Raúl Izquierdo, director de TBS en Telefónica Group; Medida; Raquel Puente, Coordinador de la Comisión de Cine de Burgos, y Carretero, autor de «Fariña».

«En Netflix, vemos de primera mano cómo las historias trascienden las fronteras. Una sola serie puede poner una ciudad previamente desconocida en el mapa. Apoyar proyectos como el programa ‘Experiencias’ significa creer en la cultura como un motor poderoso para el desarrollo económico local», dijo Ibáñez.

Izquierdo, quien supervisó la producción de los materiales audiovisuales del proyecto, enfatizó la necesidad de crear conciencia sobre este tipo de iniciativas, tanto a nivel nacional como internacional. «Era importante para nosotros ir más allá de los modelos de producción tradicionales y crear algo que realmente refleje el valor de estas experiencias», señaló.