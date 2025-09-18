La comida es la base principal del desarrollo nacional

Macasses, Viva – Consejo Representante Regional de la República de Indonesia (DPD Ri) confirma su papel estratégico en el fortalecimiento de la resiliencia alimento National a través del programa Senador de atención de seguridad alimentaria.

Leer también: Respuesta al presidente del presidente del Sínodo de la Tierra de Papua, el senador PFM le pidió a Prabowo que abriera la oportunidad de diálogo



El compromiso se transmitió en la reunión de coordinación de preparación de plantación maíz En South Sulawesi, dirigido por el Secretario Regional de la Provincia del Sur de Sulawesi, Jufri Rahman, y asistieron la Unidad de Trabajo Regional (SKPD) pertinente el jueves 18 de septiembre de 2025.

El vicepresidente del DPD RI, Tamsil Linrung, enfatizó que la comida es la base principal del desarrollo de la nación. Según él, la plantación de maíz iniciada por el DPD RI no es solo una ceremonia, sino un paso concreto para reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la independencia regional de los alimentos.

Leer también: Apoyo a Asta Cita, la pista de Sultan DPD hacia abajo y la seguridad alimentaria regional



«La seguridad alimentaria es un problema estratégico con respecto al futuro de la nación. A través de este programa de plantación de maíz, el DPD RI quiere garantizar que la región tenga un papel central en la realización de una soberana alimentaria de Indonesia. Surwesi del sur fue elegido porque tiene un amplio potencial de tierra, una fuerte tradición agrícola y un alto espíritu de colaboración», dijo Tamsil.

Agregó que la implementación de programas en South Sulawesi también será un ejemplo de buenas prácticas para otras regiones. El DPD RI no es solo un puente de políticas centrales y regionales, sino también un catalizador de sinergia múltiple para que el programa se ejecute de manera efectiva.

Leer también: Responda desafíos globales, DPD RI Iniciación del Movimiento Nacional de Seguridad Alimentaria



«Queremos asegurarnos de que este movimiento tenga un impacto directo en los agricultores y la comunidad», dijo.

El Programa Senador de Atención de Seguridad Alimentaria es una iniciativa DPD RI que está en línea con la Agenda Nacional de Desarrollo 2025-2029, especialmente en la reducción de la vulnerabilidad alimentaria, fortalecer la cadena de suministro y acelerar la mejora del estado nutricional de la comunidad.

«Este programa también respalda las políticas del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, quien colocó la comida como una prioridad para el desarrollo», explicó Tamsil.

Además, Tamsil dijo que esta iniciativa también era parte de la implementación del presidente de ASTA CITA, Prabowo, uno de los cuales era el enfoque principal era fortalecer la seguridad alimentaria nacional. De esa manera, el paso DPD RI está en línea con la gran visión del gobierno de hacer que la comida sea la base de la soberanía de la nación.

Además, en conmemoración del aniversario del DPD RI, el Programa Senador de Atención de Seguridad Alimentaria también se utiliza como una de las principales series de actividades. Esto confirma que el DPD RI no solo juega un papel en la función legislativa, sino que también viene directamente con una acción concreta en la comunidad.

Como fortalecimiento del compromiso, el presidente del DPD RI había emitido previamente una circular en abril de 2025 a todos los miembros del DPD RI para moverse activamente para tener éxito en el programa de seguridad alimentaria en sus respectivas regiones. Esta circular es la base para la coordinación e implementación de actividades que ahora se realizan en el campo.

El paso inicial en el lanzamiento de la siembra de maíz se llevará a cabo simultáneamente el 27 de septiembre de 2025 en cuatro provincias piloto: Bengkulu, South Sulawesi, East Nusa Tenggara y Central Papua. Para la región oriental I, la regencia de Pangkep fue elegida como la ubicación principal con un área de 805 hectáreas.

Tamsil se aseguró de que el DPD RI continuaría supervisando el programa hasta el período de cosecha.

«No queremos que este programa se detenga en la declaración. El DPD RI garantizará la asistencia que va desde el suministro de semillas, fertilizantes, hasta herramientas y máquinas agrícolas, para que los beneficios sean reales para los agricultores», dijo.

Con una implementación continua hasta 2029, el DPD RI está dirigido a este programa para convertirse en un modelo de asociación que puede replicarse en toda la provincia. La seguridad alimentaria no es solo responsabilidad del gobierno, sino un movimiento conjunto de todos los elementos de la nación.

«Esta es una prueba del compromiso del DPD RI de estar presente en el medio de la gente, fortalecer la región y mantener la soberanía alimentaria indonesia», dijo Tamsil.

Mientras tanto, el Secretario Regional de la Provincia del Sur Sulawesi, Jufri Rahman, enfatizó toda la preparación del Gobierno Provincial de Sulawesi del Sur para tener éxito en esta actividad. El gobierno provincial, lo enfatizó, apoya plenamente el lanzamiento de esta seguridad alimentaria.

Nos aseguraremos de que todos los aparatos regionales se muevan juntos, que van desde el suministro de tierras, la asistencia de los agricultores, hasta la gestión poscosecha. Esta es una gran oportunidad para que South Sulawesi muestre su papel estratégico como granero de alimentos en el este de Indonesia «, dijo Jufri Rahman.