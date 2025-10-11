La comediante Ingrid Guimarães gira hacia el drama con ‘Minha Criança Trans?’

RÍO DE JANEIRO, Brasil – Ingrid GuimarãesUno de los actores cómicos más populares de Brasil, está pasando de las exitosas comedias al drama con “Minha Criança Trans?” (“¿Mi hija trans?” en traducción literal). El proyecto está actualmente en desarrollo y la producción comenzará en 2027. Guilherme Coelho y Mariana Ferraz producirán para Películas de tintejunto a Guimarães.

Películas de exhibiciónel principal distribuidor independiente detrás de “El agente secreto” se encargará de la distribución brasileña y coinvertirá en el desarrollo del proyecto.

Guimarães ha sido ampliamente rentable durante mucho tiempo en el país sudamericano y ostenta el récord de la estrella con la mayor taquilla nacional de la década con poco más de R$ 23 millones (US$ 4,2 millones). La actriz, que comenzó su carrera en televisión, dio un paso exitoso a la pantalla grande con éxitos como la franquicia “Head Over Heels” y “A Boyfriend For My Wife”. Actualmente se encuentra filmando la comedia ambientada en Amazon “Pé no Chão” para Prime Video Brasil.

“¿Minha Criança Trans?” Será escrito por Thamirys Nunes y basado en sus propias experiencias al criar a un niño trans. Las luchas de Nunes por encontrar apoyo adecuado (legal y social) la llevaron a crear la ONG homónima para ayudar a familias que enfrentan problemas similares mientras crían niños trans. Un trabajo que combina memorias personales y reflexión social, Nunes comparte su experiencia como madre al descubrir que su hijo es transgénero, contando un poderoso viaje de aceptación, aprendizaje y transformación familiar.

La película marca un importante punto de inflexión en la carrera de Guimarães, ya que es la primera vez que protagoniza un drama después de más de una década de éxitos cómicos. hablando con VariedadLa estrella dice que la historia es un “poderoso recordatorio de que el amor trasciende las etiquetas”. «Llevarlo a la pantalla es a la vez un desafío artístico y una misión profundamente personal. Es mi primer drama en pantalla, inspirado en algo tan cierto como lo es la historia de Thamirys».

«La película promete ofrecer una perspectiva cinematográfica fresca y valiente sobre la identidad de género y la familia, fortaleciendo el creciente compromiso de Brasil de contar historias que importen», añade.

La directora de Vitrine Filmes, Letícia Friedrich, dice que la compañía está orgullosa de “desarrollar una película que generará importantes conversaciones en Brasil y más allá”. “En Vitrine Filmes creemos en el poder del cine para generar empatía e impulsar el cambio social. ‘Minha Criança Trans?’ es una historia profundamente conmovedora que habla del corazón de la sociedad contemporánea. Esperamos compartirlo con audiencias de todo el mundo”.

Coelho, de Matizar Filmes, dice que es un “honor” producir el histórico primer papel dramático de Guimarães. «Conmoverá al público como una madre que, por amor, debe reinventarse», y Ferraz añade: «La película explora la maternidad, la escucha y la aceptación con sensibilidad y fuerza, invitando a los espectadores a seguir un viaje íntimo y transformador. Estamos encantados de ser testigos de este encuentro entre una querida actriz y una historia que requiere delicadeza y coraje».