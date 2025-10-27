La comediante Iliza Shlesinger habla sobre empoderar a las mujeres para que ‘se sientan escuchadas’

Iliza Shlesinger traerá las risas con ella cuando sea anfitriona Variedad‘s Power of Women gala el 29 de octubre en Beverly Hills. «Es la combinación perfecta», dice el comediante sobre el concierto. «Toda mi carrera ha sido comentar sobre mujeres y siempre quiero que mi audiencia femenina se sienta un poco mejor que cuando entraron». ¿Divertido, empoderador y revelador? Sí, marca las tres casillas.

El evento, en asociación con Lifetime, honrará a Sydney Sweeney, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes, Kate Hudson y Jamie Lee Curtis, destacando a las mujeres líderes en la industria del entretenimiento, que se describen en el Informe de Impacto de las Mujeres.

Shlesinger, que actualmente se encuentra de gira por el país con su programa «Iliza! Live» y se la puede ver en el especial de comedia de Amazon Prime «A Different Animal», dedica gran parte de su monólogo a animar a las mujeres a mantenerse en su poder. “Creo que ser una mujer que se atreve a levantarse de la cama a menudo genera críticas, por lo que creo que hay algo realmente especial en estar rodeado de mujeres poderosas que no piden permiso, que crean su propio carril y lo hacen”, dice.

Shlesinger actúa durante el 16º evento benéfico anual Stand Up for Heroes Getty Images para Bob Woodruff Fo

Shlesinger es sin duda una de esas mujeres, lo que la ayuda a mantenerse concentrada en su don de hacer reír a la gente. «Tienes que creer verdaderamente que lo que tienes que decir es tan importante que merece un micrófono que te haga hablar más alto que los demás», dice. «Y tienes que creer que la forma en que ves las cosas es tan divertida que la gente querrá detenerse y escuchar». Ella lo resume: «Se trata de sentirme vista. Especialmente como mujer, creo que eso es primordial: sentirme vista y escuchada. Y esa es la luz que guía mi carrera, saber que lo que tengo que decir es tan válido, si no más válido, que el cómico masculino que tengo a mi lado y decidir que puedo hablar y que será bastante bueno. Y, 20 años después, la encuesta dice que lo que tengo que decir es bastante bueno».

Pero si su audiencia realmente escucha su actuación, no se trata sólo de bromas; También hay una gran dosis de sabiduría detrás de las palabras. «A medida que envejeces en la comedia, está bien contar chistes superficiales. No hay nada malo en eso», dice. «Pero siento las cosas muy profundamente como artista. Creo que los cómics y la comedia se ignoran diciendo: ‘eres sólo un cómic'». Al final del día, no soy sólo un perro de carretera que está ahí para contar chistes sobre idiotas. Soy un artista y lo siento muy profundamente. Veo las cosas de cierta manera. Y siento que mi trabajo es poner un espejo ante la sociedad y denunciar las cosas cuando las veo, especialmente en el caso de las mujeres, porque nos dicen que estamos locas”, dice. «Sé que muchas otras mujeres no tienen la voz para decir las cosas que quieren decir. Así que trato de decir lo que siento y espero que otras personas sientan lo mismo».

Mientras recorre Estados Unidos y Europa con su programa de comedia, señala que algo que ve una y otra vez es que a la gente le resulta difícil “lidiar con cosas que, por la gracia de Dios, usted o yo no tenemos que afrontar”. Ella explica: «El hecho de que la gente se tome el tiempo de su estrés y de sus vidas para ver mi monólogo o comprar una entrada, el hecho de que la gente me dé su tiempo es algo que nunca he pasado por alto. Nunca lo he dado por sentado. Y llegar a ser parte de la vida de las personas cuando están pasando por algo horrible es en realidad, energéticamente, algo muy especial. Pienso mucho en eso».

También en su mente: la censura, que ha sido un tema candente en el negocio del entretenimiento desde la cancelación de “The Late Show With Stephen Colbert” y la suspensión de “Jimmy Kimmel Live!” “Las personas de ambos lados que tienen ideas sobre cómo se debe gobernar este país socavan lentamente el tejido moral y el fundamento constitucional, malinterpretando e interpretando deliberadamente nuestras enmiendas”, dice. «Si suficientes personas hacen eso, al final del día, no tendremos los Estados Unidos que la mayoría de la gente normal ama y defiende. Como judío, pienso en esto de la siguiente manera: suceden cosas muy malas cuando hombres muy buenos no hacen nada. Es muy importante tener pensamiento crítico y tener un debate público abierto y saludable. La comedia debería ser un ejemplo de eso. Ningún cómic debería ser censurado. A ningún cómic se le debería decir que por una cosa que hayas dicho, no puedes tener una carrera. Si no te gusta que dice el cómic, entonces no tienes que mirar ese cómic. Esta idea de que tus sentimientos son hechos y que tus sentimientos tienen prioridad sobre todo lo demás en la vida de esta persona, hasta el punto de que esa persona debería ser borrada del mapa, es delirante y, francamente, egocéntrica”.

Si Shlesinger parece apasionada por el tema, es porque lo es. La cómica ha utilizado durante mucho tiempo su plataforma para hablar contra el antisemitismo y asegurarse de que su voz sea escuchada. «El antisemitismo es tan antiguo como el propio judaísmo, esa es la verdad», dice. «Pero la otra verdad, la verdad más fuerte, es que los judíos no van a ninguna parte y ahora, más que nunca, podemos expresar más nuestra permanencia. Pero el hecho de que tengo que pensar cuidadosamente en mi respuesta a por qué odiar a los judíos es inaceptable debería ser un indicador tonal del odio flagrante e ignorante al que nos enfrentamos. A cada conflicto sociopolítico y religioso en la Tierra se le asignan matices, pero cuando se trata del desprecio general de los judíos Para la gente, se ha vuelto aceptable y alabado ser absoluto”.