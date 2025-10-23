La comedia romántica de Netflix nunca profundiza

La banda sonora de la comedia romántica de Netflix”Nadie quiere esto» está plagado de éxitos del Top 40. La temporada 2 presenta sincronizaciones reconocibles al instante de Chappell Roan, Sabrina Carpenter y Charli XCX: canciones utilizadas no por su resonancia temática («Apple» de XCX, una canción sobre el trauma generacional y las relaciones entre madre e hija, suena sobre un grupo de amigos bromeando en un bar), sino por una pegadiza fuerza contundente que mantiene el ambiente ligero. La curación musical, por supuesto, refleja el estatus del programa como golpe de buena fe con los recursos necesarios. También resume el estilo de la casa de la serie. Para su continuación, “Nobody Wants This” sigue siendo el equivalente televisivo de un gusano que se queda atrapado en tu cabeza, incluso si la sustancia de la canción no deja un impacto duradero y la melodía en sí es casi irritante.

Al menos la temporada 2 elimina algunos de los obstáculos que hicieron que la configuración original fuera un placer más culpable de lo que tenía que ser. Al describir el romance entre la podcaster narcisista Joanne (Kristen Bell) y el “Hot Rabbi” Noah (Adam Brody), un coqueteo que se desarrolla en la mitad este de Los Ángeles, “Nobody Wants This” generó críticas por su descripción de las mujeres judías como rivales. La profundamente goy Joanne comienza a sopesar la conversión religiosa a medida que su relación con Noah se vuelve más seria, un conflicto interno intrigante que el programa ilustra con obstáculos externos como la madre de Noah, Bina (Tovah Feldshuh) y su cuñada Esther (Jackie Tohn). Esther se refiere a la hermana de Joanne y copresentadora Morgan (Justine Lupe) como «La puta número 2», lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre la caracterización de ella y Bina: como matones dominantes que molestan a los hombres que las rodean para que cumplan sus órdenes. “Nobody Wants This” se basa libremente en la historia de vida de la creadora Erin Foster, una casi influyente que también es una conversa, y parecía reflejar una falta de empatía entre el sustituto ficticio de Foster y estos otros estereotipados.

Pero los nuevos showrunners de “Nobody Wants This”, los exalumnos de “Girls”, Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, saben un par de cosas sobre cómo hacer una televisión cautivadora a partir de urbanitas egocéntricos. Durante los primeros episodios de la temporada 2, recalibran el status quo del programa: Esther llega a tener un corazón cuando su matrimonio con el hermano de Noah, Sasha (Timothy Simons), encuentra algunos obstáculos en el camino; Bina pasa a un segundo plano, aunque de forma algo abrupta. (Ella recibe una línea amenazadora al final del episodio sobre su intención de separar a Noah y Joanne que nunca se sigue). Joanne incluso tiene una enemiga judía de la infancia, Abby Kaplan (la compañera de Brody en la vida real, Leighton Meester), recuperando cierta familiaridad básica con la tribu para una mujer que anteriormente afirmaba no saber qué era Shabat. Es suficiente tachar el “problema extraño con las mujeres judías” de la lista de problemas del programa, incluso si esa lista todavía tiene algunos elementos de acción.

“Nadie quiere esto” también comienza a distribuir la riqueza de la disfunción de manera un poco más equitativa. Al principio, Noé era una fantasía idealizada. Ahora, sus tendencias de agradar a la gente se han convertido en un defecto de carácter total, que presenta tanto desafíos como oportunidades de crecimiento. Joanne descubre que Noah tiene un historial de hacer grandes gestos románticos independientemente de lo que realmente siente acerca de con quién está saliendo, porque es lo que cree que deben hacer los novios: un conflicto con mucho más peso que la falta de comunicación común que tiende a generar trama en este tipo de programas. En la esfera profesional, Noah finalmente se defiende cuando lo descartan para el puesto de rabino principal en su antiguo empleador, Temple Chai, y renuncia en lugar de aceptar ser el segundo violín de un hombre que, para colmo de males, es también Rabino Noah (Alex Karpovsky – ¡Te dije que esta es una reunión de “Chicas”!).

Estos cambios ciertamente le dan a “Nobody Wants This” más profundidad que en la temporada 1, pero eso no es lo mismo que profundizar. Esta sigue siendo una comedia de situación de bajo riesgo diseñada para una segunda proyección y para repartir cheques de pago a toda una clase de actores de comedia. (Kate Berland, Seth Rogen y Lauren Weedman se unen a Karpovsky y Meester en la lista de cameos.) Morgan finalmente consigue su propia relación romántica, con un terapeuta que cuestiona sus límites al que todavía llama reflexivamente Dr. Andy (Arian Moayed, ex compañero de reparto de Lupe en «Succession); su matrimonio y divorcio anteriores aún permanecen inexplorados, lo que después de dos temporadas completas se siente más como un descuido que intencional. misterio.

Al ver “Nobody Wants This”, me resultó difícil no pensar en “Para resumir” Otra comedia de Netflix con el judaísmo en el centro. “Long Story Short” es inusual en la forma en que trata el ser judío como una práctica espiritual y no solo como material para, digamos, episodios temáticos de Purim. (Uno esperaría lo último de la caricatura y lo primero del programa con un rabino real como coprotagonista, ¡pero vivimos en un mundo salvaje!) La búsqueda de Noah de un nuevo hogar profesional le da a “Nobody Wants This” un poco más con qué trabajar para definir su fe personal, y las referencias culturales en la temporada 2 son un poco menos superficiales que “shalom”. Sin embargo, los mayores interrogantes del programa, sobre si Joanne se convertirá y si Noah puede aceptar que ella no elija hacerlo, todavía se sienten desvinculados de cualquier ajuste de cuentas religioso más amplio. Son un escenario para las despedidas llorosas y los discursos conmovedores de esta pareja en particular, lo cual no es un spoiler de la temporada 2, porque así es exactamente como también se desarrolla la temporada 1.

Sin embargo, todas las objeciones enumeradas anteriormente se me ocurrieron mientras disfrutaba de la temporada a la velocidad de la luz. Los mismos problemas que impiden que “Nobody Wants This” sea una historia llena de matices y significado son también los que la mantienen lo suficientemente aireada como para engullirla como palomitas de maíz. Nunca te sentirás lo suficientemente abrumado emocionalmente como para tener que tomar un ritmo entre capítulos, lo que mantiene las métricas de participación justo donde a Netflix le gustan. Bell y Brody son profesionales que pueden hacer bromas cursis mientras duermen; Con Konner y Kaplan al mando, ahora cuentan con el apoyo de compañeros veteranos lo suficientemente inteligentes como para mantenerse alejados de sus pistas. “Nobody Wants This” es una versión más refinada de sí mismo en la temporada 2. El yo en cuestión es fundamentalmente leve y no especialmente ambicioso.

La temporada 2 de “Nadie quiere esto” ahora se transmite en Netflix.