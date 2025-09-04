La comedia de Tracy Morgan ‘Crutch’ establece la fecha de lanzamiento del 3 de noviembre

Paramount+ ha anunciado la nueva serie de comedia original «Muleta«, Protagonizando Tracy Morganse estrenará el 3 de noviembre. Los ocho episodios de la serie estarán disponibles para transmitirse exclusivamente en Paramount+ en el lanzamiento.

«Crutch» sigue a su personaje titular Francois «Frank» Crutchfield (Morgan), quien pasa por «Crutch», quien se describe como «un dueño de la tienda de Harlem que encuentra que su mundo se pone al revés cuando su hijo de alta brutina y su hija libre regresan a la casa de la familia Crutchfield. La serie estará ambientada en el mundo de» The Neighborhood «, uno de la serie original de CBS.

En colaboración con «The Neighborhood», Morgan hará una aparición invitada como muleta en un episodio completamente nuevo de la serie. El episodio se emitirá la misma noche en que se estrena «Crutch». Los fanáticos pueden ver «The Neigborhood» en CBS y transmitir en Paramount+ el día siguiente.

Los miembros del reparto adicionales para «Crutch» incluyen a Jermaine Fowler («Donutas superiores»), Kecia Lewis («Hell’s Kitchen»), Adrianna Mitchell («Snowfall»), Adrian Martinez («The Amateur»), Braxton Paul («Sesame Street») y Finn Maloney («SunCoast»).

«Crutch» proviene de Cedric, el artista y su productora, A Bird and a Bear Entertainment. La serie es producida por Cedric the Entertainer y Eric C. Rhone y creada por Owen Smith, quien servirá como productor ejecutivo y showrunner. Los productores ejecutivos de «Crutch» incluyen a Aaron Kaplan para Kapital Entertainment, Wendi Trilling para Trilltv, Mike Mariano y Morgan.

La serie es producida por CBS Studios y distribuida por Paramount Global Content Distribution fuera de Paramount+ Markets.