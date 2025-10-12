La comedia de terror GHOSTHING se convierte en un pilar de la lista de los cinco títulos cinematográficos más recientes

Jacarta – La productora Imperial Pictures anunció una serie de planes de producción. película nuevo. Quieren seguir contribuyendo con su mejor trabajo al progreso de la industria cinematográfica indonesia y al mismo tiempo presentar la riqueza de la cultura y los valores locales a un público más amplio.

Aunque se trata de un actor nuevo, fundado en 2020, Imperial Pictures enfatiza que la calidad es el foco principal. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El director ejecutivo y productor de Imperial Pictures, Peter Surya Wijaya, enfatizó que el espíritu de su equipo es desarrollarse a través del trabajo, no solo perseguir la cantidad de producción.

«Aunque es relativamente nueva en la industria cinematográfica, Imperial Pictures se compromete a presentar obras de varios géneros que representen la cultura indonesia», dijo Peter Surya Wijaya desde la oficina de Imperial Pictures en Kuningan, en el sur de Yakarta.

Al iniciar su trabajo, Imperial Pictures colaboró ​​con otras productoras. Esta colaboración tuvo éxito en la producción de películas populares como I Know When You’ll Die (2020) y Missing Light de Amstel (2022).

Armada con esta experiencia, Imperial Pictures ahora está decidida a producir películas de forma independiente. Sus dos obras independientes, Kromoleo de la directora Anggy Umbara y Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia de Guntur Soeharjanto, combinan con éxito el poder de las historias locales con un toque cinematográfico moderno.

Actualmente, Imperial Pictures está pisando el acelerador para preparar cinco nuevos títulos cinematográficos que abarcan diversos géneros, desde drama, terror y comedia.

Un título que llama la atención es la película de comedia de terror titulada “GHOSTHING”. Esta película fue dirigida por Arie Aziz y está protagonizada por jóvenes actores talentosos como Yasamin Jasem, Baskara Mahendra y Leony Fitria.

Peter explicó que el equipo de producción había terminado de filmar GHOSTHING. La película ahora está entrando en la etapa de postproducción y está lista para estrenarse en los cines a principios del próximo año.

Peter es muy consciente de que la industria cinematográfica indonesia se caracteriza actualmente por desafíos y una intensa competencia. Sin embargo, ve esta condición como una oportunidad de oro para seguir aprendiendo y desarrollándose.

«Dado que el número de audiencias indonesias es tan grande y diverso, creemos que todavía hay mucho espacio para la creatividad y la colaboración. Lo importante es que queremos seguir presentando películas de calidad de manera constante», afirmó.