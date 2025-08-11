La comedia de Sri Lanka ‘Tentigo’ se remakes después del éxito de la taquilla

Comedia de Sri Lanka «Tentigo«(Titulado localmente» Nelum Kuluna «) se ha convertido en un fenómeno de taquilla, recaudando LKR450 millones ($ 1.5 millones) para convertirse en la segunda película más alta del país de todos los tiempos, siguiendo solo a» Gajaman «LKR610 millones ($ 2 millones).

La irreverente comedia familiar en idioma cingalés, que sigue a dos hijos que intentan ocultar la erección persistente de su padre fallecido antes de su funeral, ha provocado una ola sin precedentes de remakes internacionales en múltiples territorios, con proyectos confirmados en desarrollo para los mercados hindi, españoles e italianos.

Como revelado por Variedadcineasta aclamado Haansal Mehta está listo para dirigir la adaptación en hindi, con historias verdaderas y películas de ángeles que se producen. Los remakes europeos también están en proceso, con los productores Giovanni Robbiano y Samantha Cito desarrollando versiones españolas e italianas bajo su banner de Flicktales, aunque los directores aún no se han anunciado. Las conversaciones también están en marcha para los remakes de Malasia, francés, belga, indonesio y vietnamita, posicionando «tentigo» como una rara exportación de Sri Lanka con un atractivo comercial global genuino.

El éxito local de la película ha sido extraordinario para el mercado de Sri Lanka. «Tentigo» logró múltiples registros de taquilla durante su carrera teatral de 111 días, incluidos 128,233 clientes en una sola semana y LKR16.7 millones ($ 55,545) en ingresos de un solo día, ambos registros para Cinema de Sinhala. La película cruzó 600 proyecciones con entradas agotadas en sus primeros 30 días y registró 82 proyecciones con entradas agotadas en un solo día.

En los principales multiplexes de Colombo, «Tentigo» dominó la programación con 21 shows diarios en PVR Colombo, 17 en el centro comercial de PACE Cinemas Havelock City y 15 en el centro de la ciudad de Scope Cinemas Colombo. La película se proyectó en 58 cines durante más de 50 días, con 14 lugares ejecutándola durante más de 100 días.

El escritor y director Ilango Ram, quien también dirigió el remake en idioma tamil «Perusu», ve el éxito de la película como un momento de cuenca cultural. «Cualquier cineasta usaría con orgullo ‘una película de’ o está ‘hecha por’ en sus películas. Sin embargo, con ‘Tentigo’ (‘Nelum Kuluna’), Sri Lankans dicen: ‘Esta es nuestra película’ y lo hacen suyo», dijo Ram. “Se convirtió en un momento cultural, celebrado con el mismo orgullo colectivo que vimos cuando Sri Lanka Ganó la Copa Mundial de Cricket de 1996 «.

El cineasta comparó el impacto de su trabajo con «The Graduate», señalando cómo «trajo a los Sri Lanka a los cines y reavivó una cultura cinematográfica perdida desde hace mucho tiempo, revivió la relación de toda una generación con el cine».

La productora Hiranya Perera agregó: «Con ‘Tentigo’ (‘Nelum Kuluna’), no estábamos solo haciendo una película, estábamos reclamando una voz que el cine de Sri Lanka había sido negado durante mucho tiempo. Para ver a tres generaciones caminar en el teatro, riendo y conectando la misma historia, que sabíamos que habíamos negado algo más grande».

El atractivo internacional de la película se extiende más allá de los remakes. «Tentigo» se ha proyectado en 21 países y se convirtió en la película de Sri Lanka más venta en la plataforma de boletos de Bookmyshow. Solo en Australia, la película vendió más de 1,500 boletos en 24 horas, logró 28 espectáculos con entradas agotadas en un solo fin de semana y trasladó más de 10,000 boletos en 30 días.

«Tentigo» también afirmó la distinción de ser la tercera película debut en la historia del cine de Sri Lanka en ganar un premio en un festival internacional de la lista A, llevando el premio especial del jurado en el Festival de Cine Negocios Blacks de Estonia.

Películas como «Gajaman», «Tentigo» y «Kadira Divyaraja» están trayendo al público de Sri Lanka a los cines después de décadas de declive que comenzó a seguir la destrucción de muchos cines durante los disturbios de 1983.