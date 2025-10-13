La comedia de situación de CBS mejora a medida que avanza

Es un consenso generalizado que el Departamento de Vehículos Motorizados es un infierno en la tierra. Los largos tiempos de espera y el extenso papeleo contribuyen a malas actitudes y mal humor en todos los ámbitos. Ni los empleados ni los atendidos tienen ganas de estar allí. Ahora, con su nueva CBS comedia de situación, “DMV«, Dana Klein está quitando el velo y llevando al público detrás de escena en un DMV de East Hollywood, donde un grupo variopinto de examinadores de tránsito, retratistas y procesadores de documentos están tratando de pasar el día mientras se aferran a sus beneficios y cordura. A pesar de ser genérica y mediocre al principio, a medida que la serie se asienta en sí misma, el potencial de lo que podría ser comienza a brillar.

El piloto se abre en un vehículo. Colette, la examinadora optimista y agradable a la gente (Harriet Dyer) está dando otro examen más. Aunque sus compañeros de trabajo, Gregg (Tim Prados), un ex profesor convertido en cascarrabias, y Vic (Tony Cavalero), un hermano amante de las pesas, la han llamado «Easy Pass» porque rara vez falla a nadie, la vibra de Norman Bates que emana del hombre en el asiento del conductor está poniendo un freno al carácter típicamente alegre de Colette. Pero los espeluznantes exámenes de conducción de hoy son la menor de las preocupaciones de Colette. Barbara (Molly Kearney), la nueva gerente de la sucursal, está decidida a evitar que los consultores recorten aún más fondos del ya exiguo presupuesto. Mientras tanto, Colette finalmente ha reunido el coraje para hablar con Noa (Alex Tarrant), la nueva procesadora de documentos con la que está desesperada por conectarse.

Como muchos pilotos, “DMV” tiene un comienzo difícil. Con cambios significativos que se avecinan en la ubicación de East Hollywood, el público aprende cuán incómoda y peculiar puede llegar a ser Colette cuando se siente incómoda. Barbara está concentrada en salvar la ubicación de East Hollywood de la automatización total, pero su positividad tóxica no siempre sale bien. La retratista Ceci (Gigi Zumbado) está más concentrada en su amor por Cardi B, y el lema de Gregg es hacer las cosas lo más ineficientes posible. El primer capítulo de la serie ofrece a los espectadores una breve descripción general del funcionamiento interno del DMV, pero no ofrece una base suficiente para una narrativa verdaderamente distinta. Sin embargo, en el episodio 2, «Stay in Your Lane» (los críticos recibieron cuatro para su revisión), el programa poco a poco comienza a revelar lo que quiere ser.

En el segundo episodio, el personal del DMV llega a trabajar en un día caluroso. Barbara les advierte a todos que va contra la política tocar el aire acondicionado, pero Colette toma el asunto en sus propias manos en un esfuerzo por garantizar la comodidad de Noa. Flotando en lo alto de su conversación de nueve minutos con Noa sobre perros, Colette quiere evitar que él sea otra víctima del «Wash Out Wednesday». Aparentemente, muchos trabajadores se estrellan y renuncian el tercer miércoles en el trabajo. Aunque Gregg y Vic, que actúan como hermanos de trabajo de Colette y voces de razonamiento y confusión, la instan a que se ocupe de sus asuntos, ella enciende el aire acondicionado, lo que provoca un apagón total y un caos en todo el DMV.

El episodio 4, «Don’t Kill the Job», es el más fundamentado (e hilarante) del grupo. Después de encontrarse con una vieja amiga, Colette, avergonzada por el éxito de su amiga en comparación con el suyo, finge ser una cliente del DMV en lugar de una empleada. Barbara, Vic y Ceci intentan ayudar a Colette en su plan, pero su «ayuda» colectiva lleva las cosas aún más al absurdo. Dejando a sus colegas sin personal y tratando de mantener sus mentiras claras, Colette debe decidir por sí misma por qué es tan vital para ella ser percibida de cierta manera mientras se pregunta si en realidad está insatisfecha con su vida o si está exactamente donde se supone que debe estar.

En medio de un trasfondo universalmente conocido y algunas situaciones absurdas, “DMV” tiene todos los componentes necesarios para ser una buena comedia laboral. Aunque la comedia no sale del parque de inmediato, a medida que los actores comienzan a adaptarse a sus personajes y las historias de fondo y el mundo que los rodea se desarrollan más completamente, podría convertirse en un atractivo deleite semanal.

“DMV” se estrena el 13 de octubre en CBS y los nuevos episodios se lanzan semanalmente los lunes.