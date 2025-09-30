La comedia de fútbol de Glen Powell necesita más práctica

La comedia hulu afable pero delgada «Poderes de chad«Es un Redux en varios frentes. La premisa básica, una mordaza tonta en el contexto del fútbol de alto nivel, extrapolada en una serie deportiva de sentirse bien llamada así por su protagonista, tiene paralelos obvios a los del del éxito de Apple TV+» Ted Lasso «. Para el líder y cocreador Glen Powell«Chad Powers» marca el segundo papel importante en el que la transformación física de su personaje en aras de un disfraz de indica y refleja un cambio interior. La primera, la película de Netflix «Hit Man», fue la última de varias colaboraciones con el cineasta Richard Linklater; Powell coescribió el guión y interpretó a un profesor moderno que comienza a posarse como asesinos para contratar a clientes potenciales.

«Chad Powers» no es una muestra tan sorprendente de la gama de Powell como el «asesino a sueldo». Tampoco maneja, como lo hizo «Ted Lasso», para trascender su truco inicial en el transcurso de su temporada de seis episodios comprimida torpemente. (Qué pasó Después de ese éxito inicial No es necesario que se le tenga en cuenta.) Powell sigue siendo una de las grandes jóvenes esperanzas de Stardom de películas, un tejano rubio y radiante tomado bajo el ala de Tom Cruise, quien comparte el esfuerzo visible y entusiasta de su mentor. Con «Chad Powers», regresa al trabajo de televisión de acción en vivo por primera vez en una década, ya que una parte de la comedia de terror de Ryan Murphy «Scream Queens» ayudó a iniciar su ascenso. Pero a pesar de que «Chad Powers» ayuda a cementar el ascenso de Powell al colocarlo en la parte superior de la hoja de llamadas, parece poco probable que el mariscal de campo de fútbol universitario sea recordado como uno de sus roles característicos.

La primera persona en asumir el apodo de Chad Powers fue la estrella de los Gigantes de Nueva York, Eli Manning, quien se puso un nombre falso, una peluca y prótesis para posar como un prospecto de Penn State en un boceto viral para su show de ESPN con el hermano mayor Peyton. (Ambos Mannings Ejecutivos producen el Proyecto Hulu a través de su compañía Omaha Productions.) Powell y el cocreador Michael Waldron, el showrunner «Loki», le han dado a los poderes un trabajo de cabello y maquillaje un poco más convincente, una voz de reedición y una historia de fondo. La verdadera identidad de esta potencia no es un veterano de la NFL, sino Russ Holliday, un ex atleta universitario cuya carrera terminó de manera humillante en el escenario nacional. Años más tarde y ahora una celebridad de la lista de Z cripto-conductora de cybertruck, Russ, Russ se inspira en «Sra. Doubtfire» y decide que su mejor oportunidad de redención es convertirse en alguien más.

La arruga más interesante en la historia de cómo Russ se convierte en Chad, la nueva cara poco probable del bagre ficticio del sur de Georgia – alegría predeterminada: «¡Ve a los pescado!» – Es el padre de Russ, Mike (el gran Toby Huss), un maquillador de Hollywood cuyos trucos del comercio Russ roban para su proyecto secreto. Pero como mucho más en el viaje de este héroe de este héroe apresurado, la dinámica entre un padre soltero gay y su hermano de un hijo de un hijo deportivo impenitente no tiene mucho espacio para profundizar más allá del contraste cómico inicial.

Una vez en el campus y bajo la supervisión del entrenador en jefe Jake Hudson (Steve Zahn), Chad toca una alianza de conveniencia con la mascota del equipo Danny (Frankie A. Rodríguez), quien reconoce a Russ de Deuxmoi y voluntario para abetarse de su esquema, y ​​una coqueteo con la hija de Jake Ricky (perry Mattfeld), un entrenador en general que está tomando en serio su esquema. Ambas relaciones evolucionan a un ritmo que parece más formado por la escasa orden del episodio, tan común en las comedias de televisión contemporánea que la evolución orgánica de Russ. La temporada termina en un cliffhanger, una elección que es frustrante pero al menos presagia una segunda entrega aparentemente inevitable que puede explicar lo que inicialmente queda huesos Bare.

El propio Chad requiere un compromiso hercúleo de Powell, sin mencionar el departamento de maquillaje, dirigido por Alexei Dmitriew, como lo hace la persona por Russ. Chad no solo tiene una nariz más grande o cabello más largo que su creador; También es una persona más amable y más suave, si es cuyo comportamiento extraño lleva a un refuerzo a especular cruel pero razonablemente puede tener «la seette». (Ella se refiere a CTE, una broma más nítida de lo que el programa suele hacer). «Quieres parecer un líder tranquilo y agradable», aconseja Danny a su colaborador. «Intenta ser lo contrario de ti mismo». Chad es tanto lo opuesto a Russ que Russ comienza a referirse a él en tercera persona, como si fuera una entidad completamente separada.

Pero Chad es, y sigue siendo, una caricatura que los elementos más sinceros de la historia nunca resuenan. «Chad Powers» consigue muchas bromas a expensas de su homónimo, de todas sus mentiras absurdas y increíbles (Chad y Danny están cerca porque el «lado ciego» de la familia de Danny lo ha llegado; Chad llega tarde a un juego porque su apertura de puerta de garaje obtuvo un virus) a los inquietos de un entrenador, como «Sling Blade» y «Flowers for Algernon» «.» Simplemente no puede sintetizar estos bits con, por ejemplo, los cotidianos de Jake, el matrimonio cotidiano en un tono uniforme. «Chad Powers» ahora es más que un boceto, pero no es todo el camino de ser un programa de televisión completo.

Los primeros dos episodios de «Chad Powers» ahora se están transmitiendo en Hulu, con episodios restantes transmitiendo semanalmente los martes.