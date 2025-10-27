La comedia de acción coreana ‘Boss’ se vende en varios territorios

Potencia de ventas coreana cámara fina ha cerrado múltiples acuerdos internacionales para el éxito local”Jefe”, la comedia de acción que ha recaudado más de 2,3 millones de espectadores en su territorio y se sitúa como la quinta película coreana más taquillera de 2025.

La comedia con temática de pandillas ha sido adquirida por distribuidores en Asia y más allá, incluidos Abnormal Studios para Camboya, Star Entertainment para el subcontinente indio y Clover Films para Indonesia, Malasia y Singapur. KDDI de Japón, Izagur Media de Mongolia y Khang Media de Vietnam también adquirieron la película.

En Norteamérica, 213 Pictures & Media adquirió los derechos, mientras que Cai Chang International se hizo con Taiwán. Encore Inflight consiguió los derechos a bordo. Los acuerdos se firmaron después de la proyección de la película en la sección Korean Cinema Today Special Premiere en Festival Internacional de Cine de Busán.

“Boss” se centra en una irónica lucha de poder dentro de una organización de gánsteres, donde dos hombres se muestran reacios a asumir el liderazgo mientras un tercero anhela desesperadamente el puesto que nadie quiere que tenga. El elenco incluye a Jo Woo-jin (“Harbin”, “Hard Hit”), Jung Kyung-ho (“Men of Plastic”, “Hospital Playlist”), Park Ji-hwan (la franquicia “Roundup”), Lee Kyoo-hyung (“Prison Playbook”) y Lee Sung-min (“No Other Choice”, “Handsome Guys”).

La película ya se estrenó en cines en América del Norte el 17 de octubre y en Mongolia el 24 de octubre, con Indonesia programada para su estreno el 5 de noviembre y Taiwán programada para el 21 de noviembre.

El director Ra Hee-chan estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Hawaii para promocionar la película, interactuando directamente con el público para impulsar el perfil internacional de la película.

La comedia es producida por Hive Media Corp, la empresa detrás de “12.12: The Day”, “Handsome Guys” y “Harbin”, y presentada por Hive Media Corp y Mindmark.