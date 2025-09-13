La comedia adolescente de Terminally Tame Tame Bobby Farrelly

Tanto un producto obvio de la nostalgia de los 90 como la cura definitiva para él, Bobby FarrellyLa «edición del conductor» terminal inocua puede describirse como una comedia juvenil, pero ¿de quién es la juventud? Aunque técnicamente está establecido en el día actual, debido a que existen teléfonos inteligentes y alguien menciona a Ritalin, las sensibilidades tanto del director como del guión (por Thomas Moffett) están tan atrapados en el pasado que toda la película se siente como un hombre de las cavernas afectado que luce un par de auriculares, que esencialmente es la trama de la trama de la lot Hacia artefactos pop-culturales pre-milenios.

Sin embargo, es difícil recordar que ERA sea tan divertida, ni tan mansa, lo cual es especialmente decepcionante dado que Farrelly, que trabaja con su hermano Peter, en películas como «Hay algo sobre Mary» y «Dumb and Dumber» fue responsable de algunos de sus mejores y más icónicamente risqué gags. Nada en la «edición del conductor» incluso aspira al momento de gel semen-cabello de «Mary», y lo más cerca que llegamos a la secuencia de «franjas o frijoles» es un tipo fraternal en una fiesta que golpea al azar a los hombres en la ingle, lo que hace que los dupliquen el dolor. El resto de la «edición del conductor», aparte de una bomba F de esfuerzo y la referencia ocasional a las señuelas, es tan saludable como solía ser el pastel de manzana antes de «American Pie» (1999) contaminó ese símil para siempre.

Hablando de sano, aquí viene Jeremy (Soy un nivel), La ventaja limpia, con los ojos estrellados y con los ojos estrellados de la película, un estudiante de último año de la escuela secundaria de 18 años, decidido a tener un éxito de una relación a larga distancia con su novia Samantha recientemente graduada. Jeremy en cine (cuya conversación está salpicada de nombres de solo las películas de Hollywood más veneradas) está tan convencido de que él y Sam se mantendrán juntos hasta que puedan graduarse y unirse a ella en la universidad, que cuando ella lo borró y expresa algunas dudas, entra en una punta de cola. Al día siguiente, durante la clase de edición de conductores, dejado momentáneamente en el auto de instrucciones por el maestro sustituto interpretado por Kumail Nanjiani en dos elenco de brazo roto para la locura, Jeremy decide por capricho para robar el vehículo y conducir las tres horas para ver a Sam en persona.

Sin embargo, en el automóvil con él hay tres compañeros de clase: prim, que obtienen reglas, la valedictorian Aparna (Mohana Krishan); El apático, el stoner de drogas Yoshi (Aidan Laprete); y evie y cínica evie (Sophie Telegadis), cuyo bob de barette pastel emplumado y flippy le da a mediados de los 90 extremos, Drew Barrymore/Reese Witherspoon y no lo devuelve. No necesita ser un historiador para saber que ningún joven ha usado su cabello como este, fuera de las fiestas de disfraces de «Ven como su madre cuando tenía su edad», en unos 30 años.

De todos modos, a pesar de que el grupo no está particularmente cerca, y a pesar de los otros tres expresando su desaprobación del plan de Jeremy en términos inequívocos, todos de repente deciden unirse a él porque de esa manera podemos tener una película. Una vez en el camino, tienen un montón de encuentros extraños pero extrañamente planos, con un gato de tres patas, un ladrón, un policía, un camión refrigerado lleno de pieles vintage y una lesbiana caliente con un automóvil abierto y un gran St. Bernard, antes de llegar a Sam’s College, habiendo aprendido algunas lecciones inevitables sobre la vida y la amistad. Mientras tanto, Molly Shannon, generalmente confiable, ofrece un rendimiento inexplicablemente maníaco de la ineptitud de adultos exasperada como la principal de la escuela que intenta, con mucho argumento pero muy poca urgencia, para rastrear a los niños.

Para ser estrictamente justos, «Driver’s Ed» no solo hace referencia a la comedia de la escuela secundaria de la década de 1990. También tiene un yen demasiado obvio para la década de 1980, y específicamente para «The Breakfast Club», que se cuna desde aquí en una breve escena de cambio de imagen y el final de emparedado cuando todos los niños se maravillan de cuánto se han unido. Pero si bien el clásico aprobado por el pronto aprobado de John Hughes tiene sus ingredientes, nunca intenta ninguna pieza de fijación tan franca como la de la «edición del conductor», donde tres adolescentes 2025 se encuentran inquietos hacia un lado mientras un cuarto intento de «ocultar» sus amados iPhones en un pequeño ripe en un puente sobre un río, con resultados predecidos.

No es que esto sea culpa de un joven y atractivo elenco que haga todo lo posible para inyectar energía y personalidad en un diálogo inerte, pesado de la exposición y luz de broma que no podría sonar menos como la forma en que los adolescentes modernos hablan si cada segunda palabra era «rad». «Todo el mundo cambia todo el tiempo», se burla del director de Shannon en el obedecido Jeremy en un momento. Es una pena que «Driver’s Ed» parezca creer que, en las décadas desde que la comedia de la escuela secundaria llegó por primera vez, los adolescentes no han cambiado tanto como un cabello en la cabeza.