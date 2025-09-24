





El legendario RusiaLos aviones de combate N-Origin MIG-21, que han sido la columna vertebral de la flota de combate de la Fuerza Aérea de la India durante más de seis décadas, finalmente se retirarán de la IAF el 26 de septiembre.

El último de los Jets MiG-21, pertenecientes al escuadrón número 23, apodado «Panthers» se le despedirá de la ceremonia de desmantelamiento en la Estación de la Fuerza Aérea Chandigarh.

Ministro de Defensa Rajnath Singh, Jefe de Personal General de Defensa Anil chauhanEl jefe del ejército, la Generación de la Generación, Ubendra Dwivedi, el Jefe de Air Mariscal AP Singh y el Jefe de la Marina, el Almirante Dinesh K Tripathi, estarán entre los presentes en la ocasión aquí el viernes.

La culminación oficial de las operaciones MIG-21 está programada para el 26 de septiembre con un evento ceremonial de flypast y desmantelamiento en Chandigarh, donde el icónico avión de combate se ingresó por primera vez en 1963, marcando el cierre de un capítulo histórico en el poder aéreo de la India.

Se celebró un ensayo de vestido completo para esta ceremonia en el IAF Estación aquí el miércoles.

Los aviones de combate MIG-21 solían ser el pilar de la IAF durante un largo período de tiempo. Después de su primera inducción, la IAF obtuvo más de 870 MIG-21 para aumentar su destreza general de combate.

Los aviones de combate fueron las plataformas dominantes durante las guerras de 1965 y 1971 con Pakistán.

El avión también desempeñó un papel clave en el conflicto de Kargil de 1999, así como los ataques aéreos Balakot 2019.

Anteriormente, los aviones de combate MIG-21 de la IAF hicieron sus últimos vuelos operativos en la estación de la Fuerza Aérea NAL en Rajastán`S Bikaner, un mes antes de la ceremonia formal de jubilación programada aquí el viernes.

