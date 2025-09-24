La columna vertebral de la columna vertebral de la soberanía alimentaria nacional debe ser próspera

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión VII RPD RHODE ISLAND, Lamhot Sinagaconfirma la advertencia Día de los agricultores Nacional este año debe ser un impulso de reflexión nacional para fortalecer el compromiso del estado con la soberanía alimento.

Según el legislador del Partido Golkar que es conocido por el público como una figura tecnócrata, el sector agricultura No solo una cuestión de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, sino que también se refiere al futuro de la economía e independencia de la nación.

Lamhot enfatizó, un aspecto importante que no debería escapar es el fortalecimiento de la industria alimentaria nacional. Los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) señalaron que en 2024 la contribución de la industria de alimentos y bebidas al PIB de la industria de procesamiento de gases y gases no alcanzó más del 36 por ciento, con el valor de las exportaciones a través de 50 mil millones de dólares estadounidenses.

Sin embargo, Lamhot continuo, a pesar de ser el principal apoyo del sector manufacturero, los desafíos aún son grandes, especialmente en términos de materias primas que aún dependen en parte de las importaciones.

«Esta es una tarea conjunta, porque la sólida industria alimentaria será la base de la soberanía de los alimentos. La Comisión VII del Parlamento Indonesio que también se asocia con el Ministerio de la Industria alienta a la industria alimentaria nacional no solo a absorber productos agrícolas, sino que también puede convertirse en una innovación motora, diversificación de productos y aumentar el valor agregado de las cosechas de los agricultores», dijo Lamhot, en Jakarta, el miércoles, septiembre 24, 2025.

El político del Distrito Electoral II de Sumatra del Norte enfatizó que la dirección de la política alimentaria bajo la administración del presidente Prabowo Subianto era clara: la transformación de la mera seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria. Para Lamhot, la diferencia entre los dos es muy básica.

La seguridad alimentaria se limita a garantizar que la comunidad no se muera de hambre, mientras que la soberanía alimentaria enfatiza la independencia y el control total de las personas sobre los alimentos producidos sin depender de las importaciones.

«El presidente Prabowo ha colocado al sector agrícola como una prioridad. Ya no hablamos solo seguridad alimentaria, sino que hemos entrado en la etapa de evolución hacia la soberanía alimentaria. Eso significa que nuestra gente y los agricultores deben ser soberanos para los alimentos producidos, sin dependencia de las importaciones», dijo.

La dependencia de la importación sigue siendo grande

Además, Lamhot destacó que aunque Indonesia tiene vastas tierras y un clima de apoyo, la dependencia de la importación sigue siendo grande. A lo largo de 2024, BPS señaló que Indonesia todavía trajo millones de toneladas de arroz y miles de toneladas de frutas como manzanas, uvas y naranjas del extranjero.

«Esta condición es, por supuesto, irónica. Tenemos un extraordinario potencial hortícola, pero el mercado todavía está inundado de productos importados. Si esto continúa quedando, entonces nuestros agricultores nunca serán soberanos en sus propias tierras», dijo Lamhot.

Por esta razón, alentó al gobierno a cerrar gradualmente los grifos de importación mientras fortalecía la producción nacional. Según él, esto requiere pasos concretos, que van desde la disponibilidad de semillas superiores, fertilizantes subsidiados que están justo en el objetivo, para reparar la cadena logística para que los productos locales puedan competir con productos importados.

«El fertilizante es la clave. El gobierno debe aumentar la capacidad de producción de fertilizantes domésticos, incluso si es necesario expandir los subsidios de fertilizantes. Si los agricultores tienen acceso garantizado a fertilizantes, semillas y mercados, se atreverán a aumentar la producción. La certeza del mercado es el corazón de la sostenibilidad del sector agrícola», agregó Lamhot.

Lamhot también enfatizó que el Partido Golkar apoyaba constantemente el programa de soberanía alimentaria del gobierno, especialmente a través del camino para fortalecer la industria nacional de fertilizantes. Según él, una forma de apoyo concreto para el Partido Golkar es luchar por un aumento en la capacidad de producción de fertilizantes domésticos y la expansión de los subsidios para que todos los agricultores indonesios obtengan acceso de fertilizantes adecuado y asequible.

Los datos muestran que el fertilizante indonesio (Holding Bumn Fertilizer) actualmente tiene una capacidad de producción de 14 millones de toneladas por año (2024), con una composición de alrededor de 9.4 millones de toneladas para el fertilizante de urea y 4.4 millones de toneladas para NPK. Mientras tanto, para 2025, la capacidad total de la producción de fertilizantes estaba en el rango de 14.5 millones de toneladas, y la asignación de fertilizantes subsidiados se estableció en 9.55 millones de toneladas.

Hasta mayo de 2025, la distribución de fertilizantes subsidiados ha alcanzado más de 3 millones de toneladas, y la compañía todavía tiene un stock de alrededor de 2 millones de toneladas (1,4 millones de toneladas de subsidios y 600 mil toneladas de no subsidiado) que se extiende alrededor de 27,000 puestos oficiales en toda Indonesia.

Con estos datos, Lamhot enfatizó que la capacidad de la producción nacional de fertilizantes se puede fortalecer aún más. Porque hasta ahora la facción Golkar en el DPR también ha luchado constantemente por todos los agricultores, no solo grandes o en Java tiene acceso a fertilizantes subsidiados.

«Necesitamos expandir la fábrica de fertilizantes, establecer una nueva fábrica (incluso en la región oriental) y garantizar la distribución al nivel de la aldea. Debido a que la soberanía de los alimentos no se logrará sin la soberanía del fertilizante. Si los agricultores continúan dependiendo del fertilizante y la distribución frágil, y las acciones tardías hasta el precio.

Agricultura moderna

Además de la cuestión de las importaciones y fertilizantes, Lamhot también evalúa que la mecanización agrícola debe realizarse de inmediato. Según él, el sector agrícola ya no debería ser sinónimo de la forma tradicional que se basa en un poder grosero y resultados mínimos.

«La agricultura moderna es un requisito absoluto si queremos competir. La mecanización hace que el proceso de plantación y cosecha de costos más rápidos y eficientes y resultados más abundantes. Los jóvenes también estarán más interesados ​​en convertirse en agricultores si hay tecnología que admite», explicó.

Dio un ejemplo, la transformación se puede realizar mediante el uso de herramientas modernas de cosecha, sistemas de riego automático, a la tecnología de drones para rociar y monitorear las plantas. «Esto ya no es un sueño. Muchos países lo han hecho. Indonesia no debería quedarse atrás, y nos dirigimos en esa dirección», dijo.

Lamhot también aludió a la importancia de acelerar las reformas agrarias. Según él, miles de hectáreas de tierra de sueño se extienden en varias regiones, podrían ser una nueva moto para aumentar la productividad nacional.

«Dejamos que demasiado tierras fértiles no explore. De hecho, si la tierra es activada y administrada por agricultores con apoyo tecnológico, los resultados serán muy grandes para nuestra seguridad alimentaria», dijo.

Los últimos datos muestran que la escala agrícola de Indonesia es realmente grande, pero aún no óptima. El censo agrícola de 2023 registró que había alrededor de 27.8 millones de agricultores de usuarios de tierras y más de 28 millones de hogares de negocios agrícolas. Este sector absorbe a más de 38 millones de trabajadores, o aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral nacional.

Por otro lado, el área de las plantaciones de palma aceitera ha alcanzado 16.8 millones de hectáreas con una producción anual de alrededor de 50 millones de toneladas. Incluso se estima que el valor de exportación de productos agrícolas, forestales y pesquerías en 2025 alcanzará 0.57 billones de dólares estadounidenses.

«Este número muestra un potencial extraordinario. Pero el potencial sin estrategia solo será un número, no una fortaleza», dijo Lamhot.

Por lo tanto, hizo hincapié en que las alineaciones del estado no deberían ser a mitad de corazón. Las políticas de precios, el acceso de capital, la protección del mercado interno deben ser realmente seguros. Porque los agricultores no solo deben ser objeto del programa o los números estadísticos. Deben ser objeto de desarrollo.

«Sin los agricultores no habrá alimentos, y sin comida no habrá soberanía de la nación. Por lo tanto, los agricultores son la columna vertebral de la comida de la nación. Esto no es solo un eslogan, sino la realidad. El estado debe respaldarlos, apoyarlos y asegurarse de que sean prósperos. Porque, de las manos de las manos de los agricultores del futuro de la soberanía de la nación,» concluyó el presidente de Utirta Utirta.

