¡La colocación de RP200 billones en fondos viola la constitución!

Yakarta, Viva – Política Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Reducir un fondo de depósito del gobierno por valor de RP200 billones en Bank Indonesia a cinco bancos miembros de la Asociación Bancaria de propiedad estatal (HIMBARA) obtuvo controversia.

Aunque se afirma que el objetivo es el Ministro de Finanzas de Purbaya para apoyar la liquidez en el sistema financiero, aumentar la distribución de crédito y aumentar el crecimiento económico, pero se considera que la política viola la legislación.

El economista y canciller de la Universidad de Paramadina, Didik J Rachbini, dijo que la política del Ministro de Purbaya de desembolsar los fondos del gobierno RP200 y la aprobó al Banco Comercial del Himbara. constitución y tres leyes a la vez.

«Recomiendo que el presidente intervine para detener los programas y prácticas de atajos como este porque ha violado al menos 3 leyes y al mismo tiempo la constitución. No se nos permite debilitar las reglas del juego e instituciones al igual que el gobierno anterior», dijo Didik Rachbini en una declaración escrita recibida el lunes 15 de septiembre de 2025 2025 de septiembre de 2025.

Didik detalló los puntos violados en la política. La siguiente explicación:

1. El proceso de preparación, determinación y asignación Apbn Regulado por: 1) El Artículo 23 de la Constitución de 1945, 2) Ley No. 17/2003 sobre las finanzas estatales, y 3) la ley APBN cada año. Este es el procedimiento oficial y las reglas de la administración estatal, que debe llevarse a cabo porque el presupuesto estatal está incluido en el dominio público (ver Figura 1). El presupuesto estatal no es un presupuesto privado o un presupuesto de la empresa.

2. Política espontánea sobre la transferencia del presupuesto estatal de 200 billones de rupias a los bancos y luego se celebra en préstamos de la compañía, industria o individuos es una política que viola los procedimientos regulados por la ley de finanzas estatales y la ley APBN, basada en la ley básica.

3. El proceso de política correcto debe llevarse a cabo en función de las reglas del juego porque si no es al mismo tiempo obtener un precedente de un presupuesto público utilizado arbitrariamente, todos los funcionarios de los funcionarios individualmente. La alolación del presupuesto estatal no puede llevarse a cabo en el pionero del ministro o la orden del presidente. Estos funcionarios estatales deben obedecer las reglas de llevar a cabo políticas de acuerdo con el Plan de Trabajo del Gobierno (RKP), que provino del Ministerio de Institución y Gobierno Regional. De repente, no había el programa deambular en medio de sus deseos.

4. Los programas que se organizan regularmente se encuentran en memorandos financieros que el gobierno presenta oficialmente al DPR. Debido a que el presupuesto estatal es el dominio público, el DPR lleva a cabo el proceso político llamado legislación conjuntamente con discusiones en cada comisión con ministros y organismos presupuestarios con el Ministro de Finanzas. Cada programa que administra el presupuesto estatal no pasa por el proceso de legislación es una violación de la Constitución. Si hay políticas y programas para utilizar el presupuesto utilizando el presupuesto, la política es solo la voluntad del individuo y no existe un proceso de legislación, entonces esto está indicado para violar la constitución y la ley estatal.

5. Entonces, cada rupia del presupuesto estatal debe ser a través de la discusión con el DPR (deliberación legislativa). Basado en los supuestos acordados por la asignación K/L de asignaciones en detalle y la agencia presupuestaria formuló los resultados finales de la discusión que se aprobarán por el DPR en la sesión plenaria. Solo después de pasar por un proceso de legislación como este, el Presupuesto Estatal puede ser asignado para ser implementado en los sectores por el Ministerio de Institución y la Región por el gobierno regional. Este es un proceso válido de programas gubernamentales que involucran la asignación de presupuesto estatal. No puede ser a través de un decreto ministerial o un decreto del gobernador.

6. La implementación del presupuesto y la gestión de efectivo es llevada a cabo por el Ministerio de Finanzas, tanto ingresos, gastos y deuda. Toda la gerencia debe estar basada y regulada por la ley y, por lo tanto, cualquier funcionario puede no violarlos. El gasto de fondos de 200 billones también tiene el potencial de violar la Ley No. 1 de 2004 con respecto al Tesoro estatal, como se muestra en el Artículo 22, párrafo 4, 8 y 9.

Pasal 22 UU No. 1/2004:

Párrafo 4: Para fines operativos (ingresos estatales y APBN), el tesorero general del estado puede abrir una cuenta de recibo (impuestos y PNBP) y una cuenta de gastos (APBN operacional) en un banco comercial;

Párrafo 8: La cuenta de gastos se completa con fondos del RKUN (cuenta general del Tesoro del Estado) en el banco central.

Párrafo 9: La cantidad de fondos proporcionados en la cuenta del Tesoro del Estado) Los gastos (párrafo 8) se ajustan a las necesidades del gobierno establecido en el APBN.

El gasto de presupuesto estatal para programas que no están determinados por el presupuesto estatal viola claramente el párrafo 9

Está claro que el propósito y la cantidad de colocación de los fondos gubernamentales en los bancos comerciales son solo para fines operativos del gasto APBN cuyo número y uso han sido determinados por el DPR. No debe ser distribuido por los bancos a la industria a través de un esquema de crédito general que esté libre de financiamiento APBN. Aunque el objetivo es bueno, la colocación del presupuesto público (fondos del gobierno) en los bancos se desvía del mandato del Artículo 22, especialmente el párrafo 8 y 9 de la Ley No. 1/2004.

En el párrafo 4, esta ley permite al Ministro de Finanzas abrir una cuenta (recibo y gastos) en un banco comercial. Pero la cuenta se limita a los intereses operativos del APBN, no a implementar programas que no estén determinados por el APBN. La colocación de 200 billones de rupias del presupuesto estatal también dirigió espontáneamente el artículo 22 Párrafo 4 de la ley 1/2004.

7. Recomiendo que el presidente intervine para detener el programa y la práctica de atajos como este porque ha violado al menos 3 leyes y al mismo tiempo la constitución. No se nos permite debilitar las reglas del juego e instituciones al igual que el gobierno anterior. El programa debe comenzar desde un buen proceso de legislación a través del presupuesto estatal y presentar sistemáticamente cuánto se necesita y qué programa se ejecutará. No se tomaron más programas de un recuerdo superficial que salió de una entrevista espontánea interceptada o «puerta de la puerta».