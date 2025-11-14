La colocación de miembros de la Policía Nacional fuera de la Institución de Policía Nacional se considera legal con base en la ley.

Jacarta – El experto en derecho constitucional Margarito enfatizó el jueves que la asignación de miembros de la Policía Nacional de Indonesia (policia nacional) fuera de la institución de la Policía Nacional es un paso que tiene validez legal y constitucional. La base legal, afirmó Margarito, sigue vigente y hoy tiene fuerza constitucional.

Según él, la Ley Número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional de la República de Indonesia, especialmente el artículo 28, es la base legal que regula estrictamente la posibilidad de colocar a miembros de la Policía Nacional en agencias ajenas a la Policía.

«La asignación de miembros de la policía fuera de la institución de la policía es legalmente válida. ¿Por qué es legal? Porque la ley que es la base de esta acción es actualmente válida», dijo Margarito en Yakarta.

Explicó que estas disposiciones proporcionan la base para Jefe de la Policía Nacional y el gobierno en la adopción de políticas para asignar miembros de la Policía Nacional a otras instituciones, incluidos ministerios, instituciones estatales y agencias estratégicas que requieren la experiencia de los agentes de policía.

«El artículo 28 de la Ley de la Policía Nacional todavía existe constitucionalmente. Debido a que la ley existe y es válida, el acto de colocar a miembros de la Policía Nacional fuera de la Policía Nacional también es legal», subrayó.

Además, Margarito dijo que cada asignación fuera de la institución debe pasar por un mecanismo administrativo apropiado, es decir, previa solicitud oficial de la institución correspondiente y aprobación del ministerio competente, como el Ministerio para el Empoderamiento del Aparato Estatal y la Reforma Burocrática (Kemenpan-RB).

«Si otra institución presenta una solicitud al Jefe de Policía y obtiene la aprobación del ministerio competente, entonces el Jefe de Policía tiene derecho a emitir una carta de decisión para la asignación. Siempre que el proceso cumpla con las reglas, la colocación es legal», dijo.

Margarito también cree que la reciente decisión judicial no cambia fundamentalmente la base legal para colocar a miembros de la Policía Nacional fuera de la institución.

«La decisión del Tribunal no es lo suficientemente fundamental como para cambiar el ordenamiento jurídico para la colocación de agentes policiales fuera de la Policía Nacional, porque la ley que sirve de base no ha cambiado», concluyó.

De esta manera, enfatizó que mientras esté vigente la Ley Número 2 de 2002 artículo 28, toda forma de adscripción de miembros de la Policía Nacional fuera de la institución sigue siendo legal y constitucional.