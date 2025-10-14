La colaboración entre Denny JA, UKI y la comunidad de poesía y ensayo devuelve la vida al teatro escolar

Jacarta – En medio de la rápida corriente digital que a menudo ahoga la expresión arte en las aulas, ánimo teatro la escuela ha vuelto. A través de la colaboración entre la Universidad Cristiana de Indonesia (Reino Unido), Comunidad Poesía Ensayos y producción de conexión, un evento titulado Festival de teatro y monólogos «Denny JA: de la poesía al escenario» se celebró oficialmente en el campus de UKI Cawang, en el este de Yakarta.

Esta actividad aporta nueva energía a los estudiantes de secundaria y preparatoria de todo Jabodetabek, brindándoles un espacio para expresarse, competir sanamente y redescubrir el significado humanista del arte.

El tema del festival está tomado de las obras de poesía y ensayo de Denny JA, género. sastra Estilo típico indonesio que combina poesía, narrativa y reflexión social que ahora revive a través del movimiento, la música y el diálogo en el escenario.

El arte como educación del carácter

La decana de la Facultad de Letras y Lenguas del Reino Unido, Susanne AH Sitohang, destacó que el arte en el mundo de la educación no es sólo entretenimiento, sino un medio para formar el carácter.

«El arte enseña empatía, coraje y habilidades de pensamiento crítico. A través del escenario, los estudiantes aprenden a transmitir ideas con honestidad y se atreven a ser ellos mismos», dijo.

Según él, en medio de una presión académica y una competencia digital cada vez más fuertes, el teatro ofrece un respiro humanizador, un lugar para aprender sobre valores, solidaridad y responsabilidad.

Poesía que cobra vida en el escenario

La presidenta de la Comunidad de Poesía de Ensayo de Indonesia, Monica JR, dijo que la poesía de ensayo es un espejo de la vida. A través del teatro, la poesía puede hablar, conmover y tocar más profundamente al público.

«Queremos que los jóvenes descubran esa magia, que las palabras pueden convertirse en vida, y que la vida puede cambiar la forma en que vemos la vida», afirmó.

Por su parte Venantius Vladimir Ivan de Connection Production añadió que el teatro es un arte colectivo. Entrena la empatía, la disciplina y la cooperación.

«Cuando los estudiantes practican, debaten y ríen juntos en el escenario, es donde aprenden más sobre la vida que simplemente ganar competencias. Queremos construir nuevamente un ecosistema artístico escolar vibrante, con estándares profesionales, pero aún cálido y humano», dijo.