La colaboración del Grupo Ralali con Kosme amplía el mercado de productos para las MIPYMES de Corea del Sur en Indonesia

Yakarta, Viva – Ecosistema digital B2B en Indonesia, Ralalí Group, anunció la firma de un memorando de entendimiento (MoU) con Corea SMES & Startup Agency (Kosme), una institución dependiente del Ministerio de UKM & Startup South Korea. Esta cooperación estratégica tiene como objetivo facilitar y acelerar la entrada de diversos marca Asiento coreano a mercado Indonesia a través del Pabellón Ralali.

Director ejecutivo y fundador Joseph Aditya del Grupo Ralali declaró que esta cooperación incluye varios socios de marcas coreanas involucrados en el sector de consumo, incluidos producto protección de la piel (protección de la piel), salud (bienestar), y comida (alimento).

«A través del Pabellón Ralali, estamos listos para convertirnos en la puerta principal para que las marcas coreanas se expandan a Indonesia. Creemos que esta sinergia no solo enriquecerá la elección de productos para los consumidores y revendedores en Indonesia. Pero también abre una oportunidad para una colaboración mutuamente beneficiosa entre los empresarios de Indonesia y el UKM coreano», dijo Joseph citado en su declaración, el martes 7 de octubre de 2025.

A través del ecosistema del Grupo Ralali, especialmente el Pabellón Ralali, marca-marca Desde Corea esto recibirá apoyo total para entender el mercado local. Luego, cree un canal de distribución eficiente y llegue a la red de compradores B2B en toda Indonesia.

Los productos halal de Corea entran cada vez más intensamente en Indonesia [dok. K-Halal Food Indonesia 2024] Foto : VIVA.co.id/mohammad Yudha Prasetya

Ralali Pavilion es una iniciativa de ralali.com dedicada a respaldar marcas internacionales en el mercado indonesio mediante la utilización de la fortaleza de la plataforma digital B2B, la comunidad Ralali Big Agent y la infraestructura de Logística y Cumplimiento RBIZ, que es el ecosistema del Grupo Ralali.

Esta iniciativa ayuda directamente al pueblo indonesio a tener acceso a productos internacionales con la mejor calidad y precios competitivos. «Estamos muy contentos de poder asociarnos con Kosme. Esta colaboración es un paso importante para fortalecer el ecosistema del Grupo Ralali», añadió.

«El Grupo Ralali espera que esta cooperación sea un buen comienzo para explorar más sinergias, no sólo para facilitar las importaciones de productos, sino también para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y expandir y fortalecer el ecosistema empresarial de Ralali en el futuro», concluyó.

https://www.youtube.com/watch?v=uLqHPv0sFVUv