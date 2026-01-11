La colaboración del Grupo de Trabajo de la RPD de RI y el Ministerio (GALAPANA) Telkomsel restaura todos los BTS en Aceh después del desastre

Jacarta – Como parte de un grupo de trabajo colaborativo (Satgas) RPD RI juntos Ministerio a través del programa GALAPANA, Telkomsel completar la restauración de toda la infraestructura de la red de telecomunicaciones en la provincia de Aceh después del desastre de las inundaciones que afectó a varias zonas.

Hasta esta tarde, el 99,9 por ciento de Telkomsel BTS en Aceh había sido restablecido con éxito, con un nivel de estabilidad del servicio de red cercano al 90 por ciento, dependiendo de la estabilidad del suministro de electricidad en cada región.

La participación de Telkomsel en este esfuerzo de recuperación ante desastres a gran escala incluye tres enfoques principales: conectividad y recuperación de red, soporte integrado de digitalización de datos, así como soporte logístico y responsabilidad social corporativa (RSC). Estos tres aspectos se llevan a cabo de manera integrada para apoyar la eficacia de la coordinación de la gestión de desastres con el Grupo de Trabajo y los Ministerios de la RPD RI.



GRUPO DE TRABAJO DE LA RPD RI junto con el Ministerio para el programa GALAPANA de Telkomsel

La recuperación de la red en Aceh se llevó a cabo por etapas y de manera mesurada desde el inicio del desastre, priorizando la seguridad del equipo y ajustando las condiciones de acceso y la preparación de la infraestructura de apoyo en el terreno. El principal desafío al que aún nos enfrentamos hoy son las fluctuaciones en el suministro de electricidad en varias áreas, lo que afecta la optimización de la calidad del servicio.

El vicepresidente de operaciones de red de área de Sumatra de Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, dijo que la restauración de la red es una prioridad absoluta para apoyar las actividades comunitarias y coordinar la gestión de desastres.

«Esta tarde hemos restaurado con éxito todas las BTS de Telkomsel en Aceh. Nuestro objetivo actual es mantener y mejorar la estabilidad del servicio en consonancia con la mejora del suministro de electricidad en las zonas afectadas, para que la conectividad siga apoyando las necesidades de la comunidad y el proceso de recuperación», dijo Nugroho.

Para apoyar la aceleración de la recuperación de la red, Telkomsel opera varios dispositivos de soporte, incluidas 5 unidades Compact Mobile BTS (Combat) para fortalecer la cobertura de la red en ubicaciones afectadas y áreas residenciales temporales (Huntara), así como 316 unidades generadoras como fuente de electricidad de respaldo.

A través de la sinergia con el Grupo de Trabajo de RI de la Cámara de Representantes y el Ministerio en el programa GALAPANA, Telkomsel continuará monitoreando y optimizando la red de manera continua, mientras coordina con los gobiernos locales y las partes interesadas relacionadas para garantizar que los servicios de comunicación sigan siendo confiables durante el período de recuperación posterior al desastre. (LAN)