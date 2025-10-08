La colaboración de las empresas estatales fomenta el acceso al agua potable y la salud en Ambon

Yakarta, Viva – Los esfuerzos de empoderamiento de la comunidad y la mejora de la calidad de vida siguen siendo el foco de varios BUMNO en Indonesia. La iniciativa está en línea con la tendencia de implementar los Principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG), así como la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud y el saneamiento.

En relación con esto, PT BRI Insurance Indonesia (BRI Insurance) y PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tomaron medidas concretas en Hutumuri Village, Toisapu Hamlet, Ambon, al brindar acceso a agua potable y educación sanitaria a los residentes locales.

Este paso se considera una forma de responsabilidad social corporativa que está en línea con las tendencias ESG y los logros de los ODS.

La actividad comienza con la construcción del pozo y depósito de agua para satisfacer las necesidades diarias de la comunidad. Además, BRI Insurance y PNM realizaron una socialización de Comportamiento de Vida Limpia y Saludable (PHBS) y controles médicos gratuitos.

​

Los residentes también reciben paquetes de saneamiento/limpieza que pueden utilizar a diario. «Esperamos que esta asistencia pueda ser utilizada lo mejor posible por la gente de Toisapu Hamlet, no sólo como una solución temporal, sino también fomentando hábitos de vida limpios y saludables de manera sostenible», citó Sasono Hartanto, vicepresidente ejecutivo de PNM, en un comunicado de prensa el miércoles 8 de octubre de 2025.

«Esperemos que la gente de la aldea Hutumuri pueda sentir directamente esta ayuda», esperaba.

Yulianto, subdirector de sucursal de BRI Insurance Makassar Branch, explicó que el programa de RSE se llevó a cabo para mejorar la calidad de vida de la comunidad y preservar el medio ambiente a través de actividades positivas, a fin de brindar beneficios a la comunidad y el medio ambiente circundante para una vida saludable y sostenible.

«Esperamos que este programa pueda aumentar el acceso de la comunidad, especialmente para la comunidad de la aldea de Hutumuri Ambon, a agua potable decente y sostenible, para que pueda mejorar la calidad de vida y la salud de la gente aquí», explicó.

Budi Legowo, director de BRI Insurance, mediante confirmación en línea, expresó su agradecimiento a todas las partes involucradas. «Doy el mayor reconocimiento a todas las partes involucradas, tanto desde el gobierno local hasta los diversos niveles de la sociedad y otras partes interesadas que nos han brindado apoyo en el cumplimiento de compromisos para brindar asistencia a la comunidad, especialmente en la aldea Hutumuri, Ambon».