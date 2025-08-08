La colaboración con PSM Makassar obtuvo el espíritu de ‘ser imparable como un campeón’

Macasses, Viva – Pt Hisamitsu Pharma Indonesia, a través de la legendaria marca Salonpasestablecer una colaboración estratégica con PSM MakassarEl club de fútbol más antiguo e histórico de Indonesia. Esta colaboración confirma el compromiso de las dos partes para inspirar a las personas a vivir activas, productivas y nunca rendirse en lograr los mejores logros.

Con el tema ‘ser imparable como un campeón’, la colaboración durante un año fue inaugurada en Makassar Plataran como una manifestación tangible de la similitud de la visión de Salonpas y PSM Makassar: el espíritu de nunca renunciar, consistencia y el avance para avanzar para lograr el logro a pesar de tener que pasar la fatiga y la enfermedad.

El presidente del presidente de PT Hisamitsu Pharma Indonesia, Sato, Ryo, en sus comentarios, dijo: «Este año es el año 50 desde que SalonPas estuvo presente por primera vez en Indonesia, con la misión de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Expresó el aprecio por el pueblo de Indonesia, porque Salonpas se ha convertido en una marca que lidera el mercado con una mayor parte de 60% en el nivel nacional y más del 80% en el 80% en el 80% en el SUG y se ha convertido en una marca y nunca damos una parte de SUG y en el nivel de 80 años y más del 80% en el 80% en el 80% en el 80% en SUG y que se ha convertido en una marca y que siempre damos una parte de 60% en el nivel nacional y más del 80% en el 80% en el 80. para realizar logros como campeones.

Tripl3s Salonpas Vamos a mover la estrategia PACAC para el rendimiento del atleta durante el partido

Desy Setiarini, Gerente de Producto Senior de Salonpas Let’s Move, dijo: «A través de esta colaboración, queremos inspirar a las personas a mantener la aptitud física como los atletas profesionales que siempre se mueven activamente, ejercen regularmente y realizan la importancia de la importancia de la recuperación. El espíritu de» ser institude como un campeón «no solo pertenece a atletas profesionales, sino que cualquiera que sea que siempre quiera estar activo y saludable con la estrategia de recuperación correcta».

«Salonpas vamos a movernos con el enfoque de estrategia tripl3s, a saber: antes, cuándo y después de hacer ejercicio», continuó Desy.



Salonpas y PSM Makassar

Antes de hacer ejercicio, Salonpas Gel es un amigo cálido que ayuda a los músculos más listos para moverse. Al hacer ejercicio, el spray de chorro de Salonpas se convierte en un amigo en movimiento que ayuda a aliviar el dolor muscular y los calambres. Después de hacer ejercicio como amigo de la crema de salonpas de recuperación, crema de salonpas calientes y parche de gel de salonpas que ayuda a aliviar la tensión muscular después de terminar el ejercicio, y hacer la recuperación de manera más óptima.

Salonpas Koyo complete las actividades diarias de los jugadores fuera del campo

Como marca que se ha convertido en parte de la vida diaria de muchas personas, Salonpas confirma su relevancia para aquellos que viven estilos de vida activos, desde estudiantes, personas creativas, trabajadores profesionales, deportistas, amas de casa.

Zulfadli, Gerente de Producto Senior de Salonpas, explicó: «Como campeón en el campo, el buen ejercicio no es suficiente. El estilo de vida fuera del ejercicio también afectará el rendimiento. Salonpas nos invita a permanecer activos a través de una serie completa de productos para uso diario. Esto distingue a SalonPas con otras marcas de analgésicos, porque no solo presentamos productos para deportes».

Disponible en tres opciones: envases blancos para dolor leve diario, rojo para una sensación cálida intensa y negro para el calor adicional, Koyo Salonpas es una solución práctica para cualquier persona que quiera seguir siendo mejor en las actividades diarias.

Synergy Salonpas y PSM Makassar nunca se rinden por los mejores logros

Esta colaboración recibió una respuesta positiva del Makassar PSM, quien consideró la colaboración con Salonpas como una forma de sinergia que no solo apoyaba el rendimiento del equipo, sino que también proporcionó una inspiración positiva para la comunidad en general.

El gerente de Makassar PSM, Muhammad Nur Fajrin dijo: «PSM Makassar, que es el club más antiguo de Indonesia, es un legado de los Bugis, Mandar, Toraja y Makassar. La colaboración con Salonpas es un esfuerzo por crecer y ser amado por la gente del sur de Sulawsi en particular, y las personas indonesianas en general, como les encantan los amantes de la Psaksar.

Mientras tanto, el Jefe de Fisio PSM Makassar y el equipo nacional U-23 indonesio, Mulyadi agregó: «Los atletas profesionales deben someterse a una recuperación como parte de su entrenamiento. Salonpas es efectivo para apoyar la terapia de calor que siempre hacemos y es parte del protocolo de recuperación para que los jugadores obtengan un rendimiento óptimo».

No solo en términos de gestión, los jugadores también ven esta colaboración como un gran estímulo moral para continuar pareciendo óptimo.

«Como jugadores, enfrentamos un entrenamiento duro y partidos que exigen una recuperación física excelente y efectiva. El apoyo de SalonPas es muy útil en el proceso de recuperación y manteniendo nuestra productividad», dijo Daisuke Sakai, un jugador que ataca a PSM Makassar.

«Queremos invitar a todos los jóvenes indonesios a seguir siendo optimistas, avanzar activamente contra la fatiga y perezoso, seguir emocionando y nunca renunciar para lograr los mejores logros, cualesquiera que sean los desafíos», dio la bienvenida a Akbar Tanjung, capitán PSM Makassar.