La colaboración bancaria y pindar fortalecerá el ecosistema financiero digital

Yakarta, Viva – Asociación de FinTech de Indonesia (Aftech) Hold «Indonesia Digital Banco Cumbre (BID de) 2025 ‘, Dengan Mengusung Tema «Asegurar el crecimiento económico: las finanzas digitales confiables como facilitador de una economía inclusiva».

Presidente de Aftech, Pandu sjahrir Dicho, IDBS 2025 es un evento estratégico que fortalece la comunicación y la colaboración entre bancos y préstamos en línea (píndaro).

Principalmente para aumentar la seguridad de las transacciones digitales, la protección del consumidor y la expansión del acceso a los servicios financieros para las personas que no han sido atendidas (desatendidas) o que no tienen acceso bancario (sin bancaris).

Presidente de Aftech Pandu Sjahrir en la Oficina del Ministerio de Comunicación e Información

Foros estratégicos que reúnen a más de 400 líderes industriales que van desde reguladores, bancos, fintechs, hasta este proveedor de tecnología, Pandu es reconocido como tratando de desarrollar soluciones reales para desafíos de seguridad, inclusión y transformación digital en el sector financiero.

«A través de los BID, Aftech no solo presenta el diálogo, sino que ayudó a formar una dirección y solución real para el progreso de un ecosistema digital indonesio de confianza», dijo Pandu en su declaración, el lunes 25 de agosto de 2025.

Explicó que el objetivo de los BID de Aftech iniciado era alentar asociaciones estratégicas que pudieran replicarse entre sectores entre bancos digitales, fintechs, reguladores y sectores reales.

«Este año nos centramos en tres resultados principales, a saber, fortalecer la resiliencia cibernética y la prevención de las estafas conjuntas basadas en la inteligencia, el diseño de productos financieros que son verdaderamente inclusivos para las MIPYME y las personas subrayadas, así como la arquitectura de colaboración sostenible», dijo.

Del mismo modo, presidente presidente de PT Indonesia Fintopia Technology (Fácil), Afirmó Nucky Poedjiardjo, la presencia de EasyCash en IDBS 2025 es una forma de apoyo real para la visión de Aftech, para presentar un ecosistema financiero digital seguro, inclusivo y sostenible.

Fácil [Humas PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash)] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Dio un ejemplo, a través de la aplicación de tecnología inteligente basada en IA y Big Data, así como un proceso E-KYC más preciso, su partido cree que esta colaboración intersectorial facilitada por AFTech, hará que plataformas como EasyCash pueda contribuir significativamente.

«Principalmente para fortalecer la confianza pública en los ecosistemas financieros digitales de Indonesia», dijo.