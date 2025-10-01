La cola nacional de Hajj quiere estar regulada alrededor de 26-27 años

Yakarta, Viva – El ministerio Haji y Umrah confirma el cálculo cuota Hajj por provincia en el futuro se llevará a cabo en base a las disposiciones de la ley, de modo que el período de espera nacional promedio se distribuye uniformemente en el rango de 26-27 años.

«Entonces, tal vez habrá muchos cambios, puede haber regiones o provincias que aumentan el número de peregrinos, pero algunos están bajando», dijo el viceministro Hajj Dahnil Anzar Simanjuntak en Yakarta el martes.

Según él, hasta ahora la asignación de la cuota intersprovincial Hajj se considera no de acuerdo con las regulaciones aplicables. De hecho, la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) ha recomendado al gobierno varias veces que la evaluación del método de cálculo de cuotas.

«BPK recomienda repetidamente que el cálculo de la cuota por provincia no se haya referido a la ley. Por lo tanto, a partir de ahora, los cálculos deben volver a la base legal», dijo Dahnil.

Explicó en el artículo 13 de la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, se afirmó que la cuota de peregrinación se determinó en base a dos factores principales, a saber, el número de población musulmana por provincia y el número de listas de espera ((espera lista).

«Entonces, el cálculo se refiere a dos cosas, el número de población musulmana y el número de listas de espera. Puede ser utilizado por una, o una combinación de ambas», dijo.

Con este enfoque, Dahnil es optimista de que el tiempo de espera del Hajj en varias regiones puede distribuirse de manera más uniforme.

«Si usa una lista de espera como base, entonces el promedio nacional del período de espera es de alrededor de 26-27 años. No hay más provincias que tengan que esperar hasta 40 años», dijo.

En un lugar separado, el Ministro de Hajj y Umrah Mochammad Irfan Yusuf dijo que el gobierno estaba pidiendo la aprobación del DPR con respecto a la distribución de la cuota de Hajj que había sido determinado por el gobierno de la Arabia Saudita.

La cuota dada se mantuvo igual que el año anterior, que fue 221 mil personas. Según él, la distribución de la cuota se llevará a cabo con un enfoque basado en el sistema nacional de colas, para realizar la cola equitativa de las colas en todas las provincias.

Según IRFAN, se espera que esta política cree justicia en la partida de la peregrinación. Especialmente en un área de la espera que ha tocado 40 años, mientras que en otros lugares una docena de años.

Este sistema también afectará la distribución del valor de los beneficios de los fondos Hajj recibidos por la congregación.

«Con este sistema de cola, el valor de los beneficios dados a la congregación será más proporcional. No hay más diferencia sorprendente entre La congregación ha estado esperando durante 20 años y que está esperando durante 30 años, pero tiene el mismo beneficio «, dijo.

El gobierno, dijo Irfan, ha presentado esta propuesta a la Comisión VIII y espera que en el futuro cercano pueda obtener la certeza del mecanismo.

«Con suerte, en el pronto tiempo obtendremos certeza qué sistema se utilizará», dijo. (Hormiga)

